الصين تطور صواريخ بعيدة المدى مضادة للأهداف الجوية

ذكرت صحيفة South China Morning Post أن الصين تعمل على تطوير نوع جديد من الصواريخ المضادة للأهداف الجوية والقادرة على إصابة أهدافها على مسافات بعيدة.

وجاء في منشور على موقع الصحيفة الإلكتروني:"أكد باحثون صينيون أنهم تمكنوا من تطوير صاروخ (أرض-جو) جديد يتفوق بشكل كبير على منافسيه، وله القدرة على إصابة الطائرات على مسافة تصل إلى 2000 كلم، الصواريخ المضادة للأهداف الجوية لا يتجاوز مداها عادة عدة مئات من الكيلومترات".

وتبعا للصحيفة فإن الصاروخ الجديد يبلغ طوله 8 أمتار، ووزنه لا يزيد عن 2.5 طن، وللإقلاع بشكل عمودي يعتمد على الوقود الصلب، وعند التحرك في الطبقات العليا للغلاف الجوي يستخدم محركات نفاثة.

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ولم يصف المنشور شكل الصاروخ الجديد، لكن بعض الخبراء أشاروا إلى أنه قد يكون شبيها بصاروخ Feitian-1 الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، والذي تم اختباره قبل عامين.

وأشار الفريق العلمي الذي عمل على تطوير الصاروخ الجديد إلى "أن الصاروخ سيكون قادرا على إسقاط طائرات الإنذار المبكر وكذلك القاذفات قبل أن تقترب من مناطق العمليات العسكرية".

المصدر: روسيسكايا غازيتا