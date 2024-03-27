 
مباشر

روسيا تطور صواريخ "أونيكس" وتعزز قدراتها القتالية

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تطور صواريخ
Sputnik وزارة الدفاع الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x8op

أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في روسيا طوروا صواريخ "أونيكس" المضادة للأهداف البحرية، وجعلوها قادرة على ضرب الأهداف الأرضية بدقة عالية.

وقال المصدر لوكالة "تاس" الروسية:"صواريخ أونيكس الروسية التي تستعمل مع منظومات باستييون الساحلية حصلت على رؤوس حربية جديدة مجهزة بمنظومات التوجيه النشط".

وأضاف:"هذه الصواريخ تم تطويرها في الأصل لتكون مضادة للسفن والأهداف البحرية، لكن الرؤوس الحربية التي حصلت عليها والمجهزة بمنظومات التوجيه الذاتي ستمكن هذه الصواريخ من ضرب المواقع الأرضية للعدو بدقة عالية".

وأشار مصدر آخر لوكالة "تاس" أيضا إلى "أن الخبراء الروس يعملون على تطوير تقنيات جديدة لصواريخ أونيكس لجعلها أقل تأثرا بمنظومات الحرب الإلكترونية المعادية".

إقرأ المزيد
روسيا تدعم سلاح البحرية بسفينة جديدة حاملة للصواريخ المجنحة
روسيا تدعم سلاح البحرية بسفينة جديدة حاملة للصواريخ المجنحة

تم تصميم صواريخ P-800 "أونيكس" الأسرع من الصوت في البداية لتتعمل كصواريخ مضادة للسفن والأهداف البحرية، ويمكن إطلاقها من السفن والغواصات الروسية، ومن منظومات "باستيون" الصاروخية الساحلية، وتمتلك روسيا عدة نسخ مطورة من هذه الصواريخ.

ويبلغ طول صاروخ "أونيكس" 8.9 م، وقطره 70 سم، ووزنه 3100 كلغ تقريبا، ويوجد منه نسخ قادرة على إصابة الأهداف على مسافات تصل إلى 800 كلم.

المصدر: سلاح روسيا

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا