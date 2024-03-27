روسيا تطور صواريخ "أونيكس" وتعزز قدراتها القتالية

أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في روسيا طوروا صواريخ "أونيكس" المضادة للأهداف البحرية، وجعلوها قادرة على ضرب الأهداف الأرضية بدقة عالية.

وقال المصدر لوكالة "تاس" الروسية:"صواريخ أونيكس الروسية التي تستعمل مع منظومات باستييون الساحلية حصلت على رؤوس حربية جديدة مجهزة بمنظومات التوجيه النشط".

وأضاف:"هذه الصواريخ تم تطويرها في الأصل لتكون مضادة للسفن والأهداف البحرية، لكن الرؤوس الحربية التي حصلت عليها والمجهزة بمنظومات التوجيه الذاتي ستمكن هذه الصواريخ من ضرب المواقع الأرضية للعدو بدقة عالية".

وأشار مصدر آخر لوكالة "تاس" أيضا إلى "أن الخبراء الروس يعملون على تطوير تقنيات جديدة لصواريخ أونيكس لجعلها أقل تأثرا بمنظومات الحرب الإلكترونية المعادية".

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تم تصميم صواريخ P-800 "أونيكس" الأسرع من الصوت في البداية لتتعمل كصواريخ مضادة للسفن والأهداف البحرية، ويمكن إطلاقها من السفن والغواصات الروسية، ومن منظومات "باستيون" الصاروخية الساحلية، وتمتلك روسيا عدة نسخ مطورة من هذه الصواريخ.

ويبلغ طول صاروخ "أونيكس" 8.9 م، وقطره 70 سم، ووزنه 3100 كلغ تقريبا، ويوجد منه نسخ قادرة على إصابة الأهداف على مسافات تصل إلى 800 كلم.

المصدر: سلاح روسيا