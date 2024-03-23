روسيا تدعم سلاح البحرية بسفينة جديدة حاملة للصواريخ المجنحة

ذكرت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن سلاح البحرية في الجيش سيحصل على سفينة جديدة، تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي 20385.

وقال مصدر في مجال صناعة السفن لوكالة "تاس" الروسية:"تبعا للجداول الزمنية الجديدة فإن سفينة بروفورني التي طورت في إطار المشروع 20385 من المفترض أن تسلّم لسلاح البحرية في الجيش الروسي عام 2025".

وأضاف:"بحلول صيف العام القادم ستكون السفينة جاهزة لتسليمها للجيش، وسيتم إخضاعها لمجموعة من الاختبارات".

و"بروفورني" هي ثاني فرقاطة صاروخية تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 20385، وبدأت عملية تصنيعها في ديسمبر 2013، وكان من المفترض أن تسلّم للجيش عام 2022، ولكن وفي أثناء عمليات التصنيع تعرض هيكلها لحريق بسبب خطأ فني، ما أدى إلى تأخير عملية تصنيعها وتسليمها.

في سبتمبر 2023، أعلن إيغور أورلوف، الذي كان حينها يشغل منصب المدير العام لأحواض بناء السفن الشمالية الروسية أن ترميم هيكل السفينة انتهى بعد الحريق الذي تعرضت له.

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يبلغ طول كل سفينة تطور في إطار المشروع 20385 نحو 104 أمتار، وعرضها 13 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه 2220 طنا، ولها القدرة على الإبحار بسرعة 27 عقدة بحرية وقطع مسافة 3500 ميل في كل مهم، وتضم منظومات تسليح هذه السفن الصواريخ المضادة للأهداف الجوية، والصواريخ المضادة للسفن، ومنظومات لإطلاق صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة الروسية، إضافة إلى منظومتي АК-630М رشاشتين من عيار 30 ملم، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات.

المصدر: سلاح روسيا