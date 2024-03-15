صحيفة بريطانية: انقطاع اتصال "GPS" في طائرة وزير الدفاع البريطاني فوق كالينينغراد الروسية

أفادت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية بتعطل نظام الملاحة الفضائية "GPS" متن طائرة وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس والصحفيين المرافقين له.

ووقع الحادث، حسب الصحيفة، في أثناء رحلته الجوية إلى بولندا في 13 مارس وتحليق طائرته فوق منطقة كالينينغراد الروسية.

وحسب الصحيفة فإن الطائرة Dassault 900LX التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني واجهت مشكلة تقنية متعلقة باتصال (GPS) مرتين، ذهابا في الطريق إلى بولندا وإيابا عند العودة. وعلاوة على ذلك، ففي المرة الثانية، لم يتمكن الطيارون من الاتصال عن طريق (GPS) لمدة نصف ساعة تقريبا، فضلا عن توقف خدمة "الواي فاي" على متن الطائرة عن العمل. ومع ذلك، فإن شابس أعلن أنه لم يكن مهددا.

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وكان مصدر في وزارة الدفاع البريطانية قد ربط بين الحادث والنزاع المسلح في أوكرانيا والوضع القانوني الخاص الذي تتمتع به منطقة كالينينغراد الروسية. لكن ضباط المخابرات البريطانية لم يفهموا ما إذا كانت طائرة الوزير دخلت صدفة منطقة عمل وسائل الحرب الإلكترونية الروسية أم عن طريق الخطأ.

ونقلت الصحيفة عن مصدرها قوله:" إن مثل هذه الأعمال ليس لها أي مبرر، وروسيا تتصرف بطريقة غير مسؤولة للغاية".

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يذكر أن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، كان قد نشر في وقت سابق مقطع فيديو أظهر اختبارات سلاح الليزر DragonFire، الذي يمكنه ضرب الأهداف في الجو. وقال حينها إن الليزر البريطاني قادر على إصابة الأهداف بسرعة الضوء.

جدير بالذكر أن مجلة The New York Times الأمريكية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن روسيا حققت في الأشهر الأخيرة الماضية تفوقا ملحوظا على القوات المسلحة الأوكرانية في مجال الحرب الإلكترونية، حيث تقوم محطات الحرب الإلكترونية الروسية بإسكات الدرونات الانتحارية الأوكرانية، وهي قادرة على إسكات الإشارات والإذاعة بجميع بتردداتها على حد سواء.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا