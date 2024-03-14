منظومة "إسكندر" تبدأ في استخدام الصواريخ المزودة بأنظمة مقاومة الحرب الإلكترونية

أفادت قناة "فويني أوبوزريني" (المجلة العسكرية) الروسية على تليغرام بأن منظومة "إسكندر" العملياتية الروسية بدأت في استخدام صواريخ معدّلة ومزودة بأجهزة مقاومة الحرب الإلكترونية.

وأظهرت الصور الفوتوغرافية لشظايا الصواريخ الروسية التي نشرها الجانب الأوكراني وحدتين روسيتين خاصتين بمقاومة وسائل الحرب الإلكترونية من طراز "كوميتا – إم"، وتحتوي كل وحدة على 4 هوائيات محورية.

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ويعني ذلك أن الصواريخ الباليستية التي تستخدمها منظومة "إسكندر" التي تدمر أهم الأهداف التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية أصبحت أقل عرضة للاستهداف وأكثر فاعلية.

يذكر أن وحدات مقاومة الحرب الإلكترونية كانت قد لوحظت في وقت سابق في نسخ جديدة مطورة للقنابل الجوية الموجهة الحائمة الروسية التي تقصف بها الطائرات الميدانية الروسية المواقع الأوكرانية.

يذكر أن "كوميتا" هي أسرة من أجهزة الملاحة الفضائية من تصنيع معهد التقنيات اللاسلكية للبحوث العلمية في موسكو ( ВНИИРТ ). وتم الكشف عن جهاز "كوميتا" الأول منذ 16 عاما. وكان وزنه آنذاك أكبر بكثير من تلك الأجهزة التي تستخدمها الآن منظومات "إسكندر" العملياتية التكتيكية والقنابل الموجهة الحائمة الروسية الحديثة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا