بريطانيا تكشف عن سلاح فتاك يمكنه تدمير الطائرات المسيرة والصواريخ النووية

كشفت بريطانيا عن سلاح الليزر DragonFire، الذي يمكنه تفجير الطائرات المسيرة والصواريخ النووية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت مقابل 10 جنيهات إسترلينية فقط للطلقة.

أفادت بذلك "ديلي ميل"، حيث نشرت وزارة الدفاع البريطانية مقطع فيديو من موقع سري للوزارة في منطقة هيبريدس، وكانت المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق شعاع السلاح غير المرئي بقدرة 50 كيلو واط بكامل طاقته.

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ويظهر الفيديو نجاح تدمير طائرة مسيرة في السماء باستخدام شعاع الموت الخاص بالنظام. وفي هذه التجارب السرية أثبت السلاح أنه دقيق للغاية لدرجة أن بإمكانه إصابة عملة معدنية على بعد نصف ميل، ويقال إن كل "طلقة" من هذا السلاح تكلف حوالي 10 جنيهات إسترلينية فقط.

إلا أن نطاق هذا السلاح يظل سريا بالكامل، لكن شعاعه غير المرئي بقدرة 50 كيلو واط، ويمكنه اختراق الأهداف بدقة متناهية، ولا يتطلب أي ذخيرة.

ويقول الخبراء إن هذا السلاح سيحدث ثورة في ساحة المعركة في المستقبل، حيث يمكن استخدامه يوما لتدمير الطائرات المقاتلة والسفن الحربية والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. وقد تم تطوير السلاح بواسطة علماء بريطانيين وهو عبارة عن تعاون بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني بين مختبر العلوم والتكنولوجيا التابع لوزارة الدفاع البريطانية وشركاء الصناعة مثل ليوناردو وكينيتيك.

وعلى الرغم من أن الاختبارات قد اعتبرت ناجحة، إلا أنه لم يتم الإفصاح بعد عن متى يمكن أن يدخل DragonFire الخدمة. لكن هناك طموحات أن يتم تركيب هذه التكنولوجيا على السفن الحربية التابعة للبحرية الملكية، أو استخدامها كمنصات دائمة للدفاع الجوي على الأرض أو على مدرعات الجيش البريطاني.

وفي بيان صادر يناير الماضي قالت وزارة الدفاع إن السلاح ستكون لديه القدرة على أن يكون بديلا طويل المدى ومنخفض التكلفة لبعض المهام التي تقوم بها الصواريخ حاليا.

المصدر: ديلي ميل