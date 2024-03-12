تمارس لندن ألعابها الشريرة ضد روسيا، بتنسيق مع برلين. حول ذلك، كتب إيليا أبراموف ويفغيني يوزنياكوف، في "فزغلياد":

أيدت ألمانيا فكرة بريطانيا شراء لندن صواريخ Taurus الألمانية، مقابل تسليم Storm Shadow للقوات المسلحة الأوكرانية. صرحت بذلك وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، على هواء قناة ARD التلفزيونية. ووفقا لها، سبق أن حدث مثل هذا التبادل للأسلحة. وقد ظهر اقتراح لندن على خلفية فضيحة نشر محادثة الضباط الألمان حول خطط لضرب جسر القرم.

ومع ذلك، لن تتمكن برلين من خداع موسكو بهذا المخطط، لأن روسيا تراقب تطور الوضع عن كثب. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل جدًا أن تنطوي مبادرة لندن على عنصر فساد.

وفي الصدد، قال الطيار الحربي الروسي اللواء فلاديمير بوبوف: "إذا تم نقل الصواريخ، فلن يكون من الصعب كثيرا تتبع طرق تسليمها. بمجرد استخدام مثل هذه الذخيرة، ستكشف على الفور هوية الصاروخ، فآثار الهجوم تبقى. وبعد ذلك، لن تكون ألمانيا قادرة على التملص من مشاركتها، على الرغم من وضوح أن لندن هي المحرض الرئيس في هذه المسألة".

"بالإضافة إلى ذلك، تتمتع روسيا بخبرة عملية في اعتراض Storm Shadow، ولكننا، لم نسقط Taurus بعد. لكل صاروخ أنظمة ملاحية محددة وترددات استخدام. لقد التقطنا المفتاح الأول، فليجرب العدو إثارة المشاكل لنا مرة أخرى".

“يجب أن نفهم أن الصاروخ الألماني سيسمح للعدو بضرب عمق أراضينا.. ويمكنه التوجه إلى أهداف خارج نطاق دفاعاتنا الجوية. هذه مشكلة خطيرة للغاية وتتطلب إعداد الحلول مسبقًا".

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