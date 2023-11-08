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روسيا تعدّل مدرعات "BRDM" التي تستخدمها في العملية العسكرية الخاصة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تعدّل مدرعات
Sputnik
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ذكرت بعض المصادر المطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن مدرعات BRDM-2 التي تستخدمها روسيا في منطقة العملية العسكرية الخاصة، حصلت على تعديلات تحميها من الأسلحة الموجهة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن روسيا أجرت بعض التعديلات الخارجية على مدرعات BRDM-2 لحمايتها من الصواريخ الموجهة والأسلحة المضادة للدروع مثل صواريخ " Konkurs M"، وقذائف RPG.

وتظهر الصور التي نشرتها بعض مواقع الإنترنت أن مدرعات BRDM-2 أحيطت بدروع شبكية من جهاتها الأربع لحمايتها من القذائف والصواريخ، كما ثبتت على سقفها دروع شبكية أيضا لحمايتها من الدرونات الهجومية الانتحارية أو الدرونات التي ترمي القنابل من الجو.

روسيا تعدّل مدرعات
Telegram/warhistoryalconafter
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وتعتبر ناقلات الجنود BRDM-2 من بين أشهر المدرعات في العالم، إذ تم توريدها لأكثر من سبعين دولة، وتتميز هذه الآليات بقدرات قتالية جيدة، وإمكانيات ممتازة على الحركة والمناورة بسرعة في أرض المعركة، فضلا عن أنها تؤمن حماية عالية للجنود والطواقم، ومجهّزة بأفضل أجهزة الرصد الليلي والنهاري.

المصدر: سلاح روسيا

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