العالم يشهد "قمر الغزال" أول بدر عملاق في العام من أصل أربعة

تستعد سماء الأرض لاستقبال "قمر الغزال" وهو أول بدر عملاق في العام 2023، وسيمكن رؤيته مع بداية الأسبوع المقبل.

ويحمل القمر الكامل لشهر يوليو اسم "قمر الغزال" (Buck Moon) وحصل البدر على هذا الاسم لأنه يحدث عندما تُنبت الغزلان الذكور، المعروفة باسم Buck، قرونها.

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ومن الأسماء الشهيرة الأخرى للقمر الكامل لشهر يوليو "قمر الرعد" (Thunder Moon)، بسبب العواصف الرعدية المتكررة في أوائل الصيف. وفي أوروبا، يُطلق على البدر اسم "قمر القش" (Hay Moon) كونه يتزامن مع موسم جمع القش.

وسيظهر "قمر الغزال العملاق" مكتملا وأكثر إشراقا من متوسط اكتمال القمر، بحيث سيبدو سطوعه أكثر إشراقا من البدر العادي بنسبة 16%.

وتحدث ظاهرة القمر العملاق عندما يكون مدار القمر أقرب ما يكون إلى الأرض، وهذا لأن مداره بيضاوي الشكل. ويكون القمر أقرب إلى الأرض عند الحضيض وأبعد عند الأوج.

وعندما يتزامن البدر مع الحضيض، يطلق عليه اسم القمر العملاق. وخلال ذلك، يكون البدر أكبر بنسبة 14% وأكثر سطوعا بنسبة 30% مما هو عليه عندما يكون في الأوج.

وبالتالي فإن البدر العملاق يبدو للرائي أكبر بكثير وأكثر إشراقا من المعتاد.

ويُطلق على أقرب نقطة للقمر إلى الأرض اسم نقطة الحضيض. ويبلغ متوسط المسافة بين البدر والأرض نحو 238900 ميل. لكن الأقمار العملاقة تكون أقرب قليلا، وسيكون "قمر الغزال" بذلك، على بعد 361934 كلم منا.

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وعلى الرغم من أن "قمر الغزال" هو القمر العملاق الأول في العام، إلى جانب ثلاثة أقمار عملاقة أخرى ستحدث في 1 أغسطس و31 أغسطس و29 سبتمبر، إلا أنه سيكون الأصغر بينها .

وللحصول على أفضل رؤية لهذا الحدث الفلكي، يمكن مراقبته عندما يرتفع بعد غروب الشمس بفترة وجيزة، أثناء الغسق.

وسيصل القمر إلى ذروة سطوعه يوم الاثنين 3 يوليو، إلا أنه سيبدو مكتملا للعين المجردة على مدى 3 أيام، بداية من مساء الأحد 2 يوليو وإلى غاية الثلاثاء 4 يوليو.

المصدر: فوربس