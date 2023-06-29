روسيا تنزل إلى المياه سفينة جديدة حاملة للصواريخ المجنحة

أعلن مصنع Zelenodolsk الروسي لبناء السفن أنه سينزل إلى المياه قريبا سفينة صاروخية جديدة طورها لصالح الجيش.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع: "يوم الجمعة 30 يونيو 2023 سيشهد حوض بناء السفن التابع لمصنعنا احتفالية ستخصص لإنزال سفينة صاروخية جديدة من نوع كاراكورت إلى المياه".

وأضاف البيان: "سفينة توتشا الجديدة هي رابع سفينة من نوع كاراكورت يتم تطويرها في مصنعنا لصالح الجيش الروسي، ومن المفترض أن تعمل لصالح أسطول البحر الأسود في الجيش".

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وسفن "كاراكورت" التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 22800 هي فرقاطات بحرية صاروخية طولها 67 مترا، وعرضها 11 م، ومقدار إزاحتها للمياه 800 طن، ويمكنها الإبحار لمسافات تصل إلى 2500 ميل بسرعة 30 عقدة بحرية، وإنجاز مهمات تستمر لـ 15 يوما.

وتتضمن منظومة التسليح الأساسية لهذه السفن مدافع AK-176MA الجديدة من عيار 76.2 ملم، ومنظومات AK-630M المضادة للأهداف الجوية، وصواريخ هجومية مجنحة من نوع Kalibr-NK.

المصدر: سلاح روسيا