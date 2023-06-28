روسيا تكشف عن روبوت مائي جديد

كشفت روسيا في معرض IMDS-2023 عن روبوت مائي جديد صمم ليكون قادرا على تنفيذ مجموعة متنوعة من المهام.

وخلال المعرض قال متحدث باسم مكتب "روبين" الروسي للتصاميم التقنية:"روبوت Talisman-2 الجديد الذي كشفنا عنه خلال المعرض يعتبر تطورا إضافيا في مشروع تصنيع روبوتات Talisman المائية الموجهة عن بعد".

وأضاف: "هذا الربوبوت الذي يزن نحو 20 كلغ يمكنه الغوص لعمق 70 م تحت الماء تقريبا، والعمل لمدة 4 ساعات في كل مهمة، والحركة بسرعة 0.9 م/ثانية، كما جهّز بكاميرات ومصابيح وأذرع تمكنه من اكتشاف والتقاط الأجسام المختلفة تحت الماء، ويمكنه رفع 3 كيلوغرامات تقريبا من تحت الماء.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الروبوت ينمن التحكم به عن بعد من قبل شخصين، ويمكن استعماله لرؤية ما يحث تحت الماء بصورة مباشرة، كما سيكون بالإمكان إطلاقه من القواعد البحرية أو من السفن والغواصات.

عقدت فعاليات معرض IMDS-2023 هذا العام على أرض مجمع "جزيرة الحصون" العسكري بمدينة كرونشتادت قرب بطرسبورغ، في الفترة ما بين 21 و25 يونيو الجاري، وجمع المعرض أكثر من 250 مشاركا، بينهم شركات بناء السفن الروسية والأجنبية الرائدة ومنتجو مختلف المعدات البحرية.

المصدر: سلاح روسيا