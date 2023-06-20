روسيا تكشف عن صواريخ ومنظومات دفاع جوي مميزة في معرض IMDS-2023

أعلنت شركة Almaz-Antey أنها ستكشف عن صواريخ ومنظومات دفاع جوي مميزة خلال فعاليات معرض IMDS-2023 الدولي للدفاع البحري.

ومن المفترض أن تكشف الشركة في المعرض عن نماذج لصواريخ 9М96Е و9М96Е و9M317ME المضادة للاهداف الجوية والمخصصة لمنظومات Resurs و Shtil-1، وعن بعض نماذج من صواريخ "كاليبر" المجنحة.

وخلال المعرض سيتم الكشف أيضا عن نماذج من منظومات Tor-E2 و Tor-M2KM للدفاع الجوي، ومنظومات Typhoon-PVO، وعن رادارات ومحطات رصد للاهداف الجوية مثل Furke-E، و Gamma-S1TE، و Gamma-DE، وCasta-2E2، و1К145Е.

وأشارت الخدمة الصحفية للشركة إلى أن زوار المعرض سيكونون قادرين على التعرف على نماذج أسلحتها ووسائط الدفاع الجوي التي تطورها عبر عروض تفاعلية خاصة.

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وحول الموضوع قال المدير العام للشركة، يان نوفيكوف:" تظهر أجهزتنا باستمرار نتائج موثوقة في اكتشاف وتتبع وتدمير أي نوع من الأهداف الجوية والفضائية، وتتمع منتجاتنا بتنافسية عالية".

وكانت العديد من شركات ومؤسسات تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية في روسيا صرحت أيضا بأنها ستكشف خلال المعرض عن أحدث ما توصلت إليه من منتجات تتعلق بالمجال العسكري.

وسيقام معرض IMDS-2023 هذا العام على أرض مجمع "جزيرة الحصون" العسكري بمدينة كرونشتادت قرب بطرسبورغ، في الفترة ما بين 21 و25 يونيو الجاري، ومن المتوقع أن يجمع المعرض أكثر من 250 مشاركا، بينهم شركات بناء السفن الروسية والأجنبية الرائدة ومنتجو مختلف المعدات البحرية.

المصدر: سلاح روسيا