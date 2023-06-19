أبرز ما ستكشف عنه روسيا في معرض IMDS-2023

تستعد روسيا لإقامة معرض IMDS-2023 الدولي للدفاع البحري، والذي ستكشف خلاله عن أحدث منتجاتها من الأسلحة البحرية والسفن والقوارب العسكرية.

ومن بين أبرز ما سيتم الكشف عنه خلال المعرض ستكون مدافع A-192M البحرية بنسختها المعدلة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مدافع A-192M المعدّلة صممت لتعمل مع السفن العسكرية التي يزيد مقدار إزاحتها للمياه عن 2000 طن، وستعمل مع السفن العسكرية الروسية الجديدة التي تطور في إطار المشروع 22350.

وتتميز المدافع الجديدة بقدرة على إطلاق ذخائر من عيار 130 ملم، كما جهّزت بنظام إطلاق أوتوماتيكي بالكامل، ونظام تذخير أوتوماتيكي أيضا يمكنها من تلقيم 478 قذيفة من المخزن إلى برج المدفع بشكل أوتوماتيكي.

وخلال المعرض ستكشف روسيا عن نماذج لسفن دعم عسكري كاسحة للجليد تطورها في إطار المشروعين الحكوميين 21180М و21181.

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وتصمم روسيا السفن في إطار المشروعين المذكورين لتستخدمها كسفن شحن ودعم وإمداد عسكري قادرة على العمل في المياه المتجمدة، كما يمكن استعمالها كآلية لقطر ومساعدة السفن الأخرى في حالات الطوارئ.

وخلال المعرض ستكشف شركة Gidropribor الروسية أيضا عن طوربيدات كهربائية صغيرة قادرة على ضرب جميع أنواع الغواصات والسفن المعادية، ويمكن إطلاقها من جميع أنواع حاملات الطائرات في كافة المحيطات.

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كما ستكشف شركة Granit-Electron الروسية أيضا عن راردارات ومنظومات إلكترونية جديدة طورتها للسفن الحربية، ويمكن لهذه الرادارات اكتشاف الأهداف المعادية البرية والبحرية والجوية، وتوجيه الصواريخ وتحديد مواقعها بعد إطلاقها نحو أهدافها.

وسيقام معرض IMDS-2023 هذا العام على أرض مجمع "جزيرة الحصون" العسكري بمدينة كرونشتادت قرب بطرسبورغ، في الفترة ما بين 21 و25 يونيو الجاري.

ومن المتوقع أن يجمع المعرض أكثر من 250 مشاركا، بينهم شركات بناء السفن الروسية والأجنبية الرائدة ومنتجو مختلف المعدات البحرية.

المصدر: سلاح روسيا