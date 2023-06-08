معرض "IMDS-2023" سيشهد عروضا جوية ممتعة

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض "IMDS-2023" الدولي للدفاع البحري أن فعاليات المعرض ستشهد عروضا جوية لفرقة "الخطاطيف" الروسية.

وفرقة "ستريجي" أو (الخطاطيف) هي فرقة طيران بهلوانية تابعة للقوات الجوية الروسية، تم تشكيلها في 6 مايو 1991 على أساس فوج بروسكوروف الجوي، وضمت أفضل طياري قاعدة كوبينكا الجوية في مقاطعة موسكو.

وتنفذ هذه الفرقة عروضا ومناورات جوية معقدة وممتعة على متن مقاتلات "ميغ-29" الروسية، وتشارك في العديد من المعارض والفعاليات العسكرية.

وخلال مشاركتها في معرض "IMDS-2023" ستقدم الفرقة عدة عروض: عرض في 21 يونيو من الساعة 12:00 إلى الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، وعرض في 24 يونيو من الساعة 15:00 وحتى الساعة 15:30 بتوقيت موسكو، وعرض في 25 يونيو ما بين الساعة 15:00 و15:30 بتوقيت موسكو.

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وسيقام معرض IMDS-2023 هذا العام على أرض مجمع "جزيرة الحصون" العسكري بمدينة كرونشتادت قرب بطرسبورغ، في الفترة ما بين 21 و25 يونيو الجاري.

ومن المتوقع أن يجمع المعرض أكثر من 250 مشاركا، بينهم شركات بناء السفن الروسية والأجنبية الرائدة ومنتجو مختلف المعدات البحرية.

المصدر: RT