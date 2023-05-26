مدير سابق لشركة "غوغل" يحذر: الذكاء الاصطناعي يشكل "خطرا وجوديا سيتسبب في أذيتنا وقتلنا"

حذر الرئيس التنفيذي السابق لشركة "غوغل" من أن الذكاء الاصطناعي يمثل "خطرا وجوديا" على البشرية يمكن أن يتسبب في أذى البشر وفي قتل الكثير منهم في المستقبل.

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وقال إريك شميدت، الذي قضى عقدين على رأس شركة البحث العملاقة، خلال قمة لمجلس كبار الرؤساء التنفيذيين في صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الأربعاء 20 مايو، إن الذكاء الاصطناعي لا يشكّل تهديدا خطيرا في الوقت الحالي، لكنه يمكن أن يساء استخدامه من قبل "الأشرار" عندما يصبح أكثر تقدما.

ويمكن أن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في العثور على ثغرات أمنية في البرامج أو أنواع بيولوجية جديدة. ويشير المدير التنفيذي المخضرم إلى أن من المهم ضمان عدم "إساءة استخدام هذه الأنظمة من قبل الأشرار".

وشميدت، الذي ترأس مؤخرا لجنة الأمن القومي الأمريكية المعنية بالذكاء الاصطناعي، هو الأحدث في مجموعة من موظفي "غوغل" السابقين الذين أعلنوا معارضتهم للتطور السريع للتكنولوجيا في الأسابيع الأخيرة.

وركز شميدت بشكل خاص على قدرة الذكاء الاصطناعي المتزايدة على تحديد نقاط الضعف في البرامج المخصصة للقراصنة وصيد التكنولوجيا الحتمي لمسارات بيولوجية جديدة، ويمكن أن يؤدي إلى إنشاء أسلحة بيولوجية جديدة مخيفة.

وأوضح شميدت قبل قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين في صحيفة وول ستريت جورنال في لندن: "هناك سيناريوهات ليس اليوم، ولكن قريبا بشكل معقول، حيث ستكون هذه الأنظمة قادرة على اكتشاف ثغرات يوم الصفر في المشكلات الإلكترونية، أو اكتشاف أنواع جديدة من علم الأحياء".

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وما يسمى بـ"ثغرات يوم الصفر" هو عيوب أمنية في التعليمات البرمجية - في أي مكان من الحوسبة الشخصية إلى الخدمات المصرفية الرقمية إلى البنية التحتية - تم اكتشافها للتو، وبالتالي لم يتم تصحيحها بعد من قبل فرق الأمن السيبراني. وأيام الصفر هي الأدوات الثمينة في ترسانة المتسللين.

ولم يخض شميدت في التفاصيل بشأن "الأنواع الجديدة من البيولوجيا"، لكنه حذر من أن هذه التوقعات قد تكون "خيالية" اليوم، إلا أن من المرجح أن يكون منطقه صحيحا. وعندما يحدث ذلك، "نريد أن نكون مستعدين لمعرفة كيفية التأكد من عدم إساءة استخدام هذه الأشياء من قبل الأشرار".

تعليقات شميدت التي ليست تحذيراته الأولى، تنضم إلى نقاش صاخب في وادي السيليكون حول الأسئلة الأخلاقية والأخطار المميتة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي.

ويعد إيلون ماسك، والمؤسس المشارك لشركة "آبل"، ستيف وزنياك، والراحل ستيفن هوكينغ من أشهر منتقدي الذكاء الاصطناعي الذين يعتقدون أنه يشكل "خطرا عميقا على المجتمع والإنسانية"، ويمكن أن يكون له "آثار كارثية".

هنا يقف بيل غيتس وآخرون على الجانب الآخر من النقاش، حيث أشادوا بالتكنولوجيا باعتبارها "أهم ابتكارات عصرنا".

ولكن من بين هؤلاء العمالقة في مجال التكنولوجيا، من طرفي النقاش، كان شميدت الوحيد الذي ساعد في إنشاء تقرير ضخم من 756 صفحة للحكومة الأمريكية حول مخاطر الأمن القومي التي يشكلها الذكاء الاصطناعي.

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وكتب شميدت ونائبه في لجنة الأمن القومي الأمريكية للذكاء الاصطناعي في عام 2021: "أمريكا ليست مستعدة للدفاع أو المنافسة في عصر الذكاء الاصطناعي. هذه هي الحقيقة الصعبة التي يجب أن نواجهها".

وأضاف: "لن نكون قادرين على الدفاع ضد التهديدات التي تدعم الذكاء الاصطناعي، من دون قدرات ذكاء اصطناعي في كل مكان ونماذج قتالية جديدة".

وخلال تصريحاته الأخيرة في لندن هذا الأسبوع، أخبر شميدت الرؤساء التنفيذيين المجتمعين أنه ليس لديه أي أفكار واضحة حول كيفية تنظيم الذكاء الاصطناعي أو حتى ما يجب أن يكون عليه.

المصدر: ديلي ميل