لا يمكن تصديقه!.. كيف سيغير الذكاء الاصطناعي العالم بحلول عام 2030؟!

بحلول عام 2030، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعتني بكبار السن، ويصنع أفلاما ويدرّس دروسا - أو يمكن أن يقضي على الجنس البشري.

هذه تنبؤات مختلفة تماما منقولة عن ثمانية خبراء في الذكاء الاصطناعي من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يتوقعون كيف يمكن للتكنولوجيا أن تغير حياتنا في غضون العقد المقبل.

ويأتي ذلك وسط دعوات متزايدة من المنظمين لتجميد تطوير الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أنه قد يؤدي إلى موجات من فقدان الوظائف.

وفيما يلي ثمانية تغييرات جذرية ستحدث بحلول عام 2030:

إنتاج أفلام كاملة في يوم واحد

يمكن أن تصبح تقنية الذكاء الاصطناعي جيدة جدا لدرجة أنها ستبدأ في إنتاج أفلام كاملة في غضون يوم واحد، كما يتنبأ كاتب في نيويورك لسلسلة الخيال العلمي على تلفزيون Apple TV، سيلو مستر هاوي.

وفي حديثه إلى "ديلي ميل"، قال إنها مسألة وقت فقط قبل أن تتمكن أدوات الذكاء الاصطناعي من صناعة الأفلام. تمكنت من الوصول إلى إصدارات ألفا من المولدات الفنية لبضع سنوات حتى الآن، وشاهدت مدى سرعة انتقالها من التقريبات التقريبية جدا إلى واقعية الصور بشكل جيد بحيث لا يمكنك التمييز بين فن الذكاء الاصطناعي والتصوير الفوتوغرافي. والأفلام التي تم إنتاجها هي الآن في نفس المراحل المبكرة التي رأيت الفن لا يزال يمر فيها منذ عامين أو نحو ذلك. إنها فقط مسألة وقت وقوة معالجة قبل إنشاء الأفلام في الوقت الفعلي. وستكون الأفلام رهيبة في البداية، لكنها ستتحسن. أعتقد أن الناس سيشاهدونها ويفتنون بها حتى عندما لا تكون جيدة جدا.

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التعليم

يتمتع الذكاء الاصطناعي أيضا بالقدرة على تحويل قطاع التعليم وتصميم خطط الدروس وفقا للفصول الدراسية.

وتوقع الدكتور أجاز علي، رئيس قسم الأعمال والحوسبة والتنبؤ في جامعة رافينسبورن في لندن أنه سيمكن للأطفال قريبا الحصول على مدرس ذكاء اصطناعي شخصي خاص بهم يقدم دروسا مصممة خصيصا للمناطق التي يعانون منها.

واقترح أن يتم ذلك من خلال نظارات الواقع المعزز أو الروبوتات.

وقال علي: "يمكننا أيضا رؤية مدرسين افتراضيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي، سيقدمون ملاحظات شخصية ودعما للطلاب. وفي السنوات العشر القادمة، قد نرى فصولا دراسية افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها إنشاء تجربة تعليمية تفاعلية وغامرة أكثر".

ومن المتوقع أن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لاستكمال طرق التدريس التقليدية الحالية، بدلا من استبدال المعلمين بالكامل.

حاليا، يمكن لمنصات الذكاء الاصطناعي المتاحة مثل ChatGPT إنشاء خطط دروس للمعلمين مصممة خصيصا لفصل معين.

القضاء على الجنس البشري؟

وسط اقتراحات بأن الذكاء الاصطناعي سيحسن حياتنا بشكل لا يقاس، هناك أيضا خبراء يحذرون من أنه يمكن أن يقضي على الجنس البشري بحلول عام 2030.

ومن بين المتشائمين عالم الكمبيوتر الأمريكي إليعازر يودكوفسكي الذي راهن بمبلغ 100 دولار على أن الجنس البشري سينتهي تماما بحلول 1 يناير 2030. وهو باحث مشهور في معهد أبحاث ذكاء الآلة في بيركلي، كاليفورنيا، وأحد أكثر الخبراء صراحة للتحذير من الذكاء الاصطناعي.

وكتب في وقت سابق من هذا العام: "إذا قام شخص ما ببناء ذكاء اصطناعي قوي للغاية، في ظل الظروف الحالية، أتوقع أن يموت كل فرد من أبناء الجنس البشري وجميع أشكال الحياة البيولوجية على الأرض بعد ذلك بوقت قصير. النتيجة المحتملة لمواجهة الإنسانية لذكاء خارق هو خسارة كاملة".

ويقول إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يمحو الإنسانية إذا تجاوز ذكاؤه البشر، ثم يطور قيما وأهدافا مختلفة للبشر.

ومن بين الخبراء البارزين الآخرين الذين يقولون إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن "يدمر الحضارة'' الملياردير إيلون ماسك والعالم البريطاني ستيفن هوكينغ - على الرغم من أنهم لم يتقصدوا الإشارة إلى أن جميع البشر سيتم القضاء عليهم بحلول عام 2030.

وكان ماسك يدق ناقوس الخطر بشأن الذكاء الاصطناعي منذ سنوات، محذرا الشهر الماضي فقط من أنه قد يدمر الحضارة - على الرغم من أنه يشير إلى أنه لن يقضي تماما على البشر لأننا جزء "مثير للاهتمام" من الكون. وادعى أنه سيكون أكثر ذكاء من البشر بحلول عام 2030.

وحذر هوكينغ سابقا من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن "ينطلق من تلقاء نفسه ويعيد تصميم نفسه بمعدل متزايد باستمرار'' وسيكافح البشر المحدودون المقيدون بالتطور البيولوجي، لمواكبة ذلك.

تعزيز قيمة الاقتصاد العالمي بما يقرب من الخمس

يقترح الخبراء أيضا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز قيمة الاقتصاد العالمي بمقدار 15.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أو أكثر من قيمة اقتصادات الهند والصين مجتمعتين، وبنسبة الخمس مقارنة بالمستويات الحالية.

وتم التنبؤ من قبل محللين يعملون في شركة المحاسبة "Big Four "PwC، ومقرها لندن.

ويقولون إن هذا سيكون مدفوعا بتطوير المزيد من المنتجات المحسّنة والشخصية، ما سيؤدي إلى طفرة يحركها المستهلك.

وقالت برايس ووترهاوس كوبرز في دراسة نُشرت في يناير: "يُظهر بحثنا أيضا أن 45٪ من إجمالي المكاسب الاقتصادية بحلول عام 2030 ستأتي من تحسينات المنتج، ما يحفز طلب المستهلكين. هذا لأن الذكاء الاصطناعي سيقود تنوعا أكبر في المنتجات، مع زيادة التخصيص والجاذبية والقدرة على تحمل التكاليف بمرور الوقت".

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حل أزمة الطاقة

هناك أيضا اقتراحات بأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد على حل أزمة الطاقة في العالم بحلول عام 2030.

وقال سام ألتمان، مؤسس شركة OpenAI، التي طورت ChatGPT ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، إنه بحلول عام 2030 سيكون الذكاء الاصطناعي قد حل الأزمة.

وفي سلسلة من التغريدات في عام 2021، قال: "يمكن أن يكون المستقبل جيدا لدرجة يصعب على أي منا تخيله. وجهة نظري الأساسية في هذا هو أنه سيكون لدينا ذكاء وطاقة "غير محدودان".

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي سيفعل ذلك من خلال المساعدة في تطوير الاندماج النووي، وهي طريقة لإطلاق الطاقة من الذرات للاستخدام الذي لا ينتج عنه نفايات نووية طويلة العمر. كما أن الانهيار في هذه المرافق أمر مستحيل عمليا.

تحقيق ذكاء يشبه الإنسان

تكثر التنبؤات أيضا بأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصل إلى ذكاء شبيه بالإنسان بحلول عام 2030.

ومن بين أولئك الذين أطلقوا التحذير مهندس غوغل السابق راي كورزويل، وهو عالم مستقبلي مشهور يدعي أن التنبؤات تحقق معدل نجاح بنسبة 86٪.

وأثناء حديثه في مؤتمر في أوستن، تكساس، في عام 2017، قال: "التاريخ 2029 هو التاريخ الثابت الذي توقعته عندما يجتاز الذكاء الاصطناعي اختبار تورينغ وبالتالي يحقق مستويات الذكاء البشري".

وكان قد قال سابقا إن أجهزة الكمبيوتر في عام 2014 "ستتساوى'' مع البشر، وستكون قادرة على المغازلة ورواية النكات ورواية القصص.

وهناك بالفعل مخاوف متزايدة من أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى الآلاف من حالات الاستغناء عن الحاجة حيث تبدأ الشركات في استخدام التكنولوجيا لملء الوظائف بمجرد أن تكون بحاجة لأن يعمل بها أشخاص.

توقع المشاكل الطبية

في مجال الرعاية الصحية، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتنبأ بالمشكلات قبل حدوثها بحلول عام 2030، كما يقول خبير الذكاء الاصطناعي، سيمون باين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة البرمجيات OmniIndex، ومقرها في سان خوسيه، كاليفورنيا.

ويعتقد باين أن مستقبل الذكاء الاصطناعي سيكون عبارة عن خدمات مبنية على تلبية احتياجات محددة.

لكنه يضيف أن هذه ستكون مختلفة تماما عن أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية، مثل ChatGPT.

وقال باين: "بحلول عام 2030، يمكن أن يتنبأ الذكاء الاصطناعي بمشاكل الرعاية الصحية المستقبلية من خلال متخصصين يستخدمون أدوات متخصصة. ذلك لأن مستقبل الذكاء الاصطناعي سيكون خدمات تلبي احتياجاتنا المحددة بشكل مباشر - بسرعة وسهولة. لا ينبغي أن يعتمد هذا المستقبل على الذكاء الاصطناعي السائد الحالي (كما في ChatGPT أو Google Bard)، لأن هذا ببساطة يستخدم التكنولوجيا لإعادة المحتوى وإعادة توظيفه".

رعاية كبار السن

في غضون العقد المقبل، ربما سيكون من الممكن أن يتولى الذكاء الاصطناعي دورا كبيرا في رعاية كبار السن.

وقامت هيذر ديلاني، مؤسس شركة العلاقات العامة التي تتخذ من لندن مقرا لها والتي تستهدف المشاريع التكنولوجية Gallium Ventures، بالتنبؤ بينما أشارت إلى ظهور روبوتات رعاية مثل ElliQ.

ويمكن للروبوت - الذي يشبه مصباح سطح المكتب - أن يساعد على محاربة الشعور بالوحدة لدى كبار السن وإبقاء الناس على اطلاع دائم على التقويمات الخاصة بهم. إنه يعمل من خلال تعلم اهتمامات شخص ما ورغباته وروتينه اليومي لتحديد متى يكون متاحا لطرح سؤال أو اقتراح أنشطة قد يستمتع بها بشكل استباقي. كما يُذكّر كبار السن بجدولهم اليومي ومتى يتناولون أي أدوية، ما يساعدهم على ضمان عدم تفويت أي منها.

المصدر: ديلي ميل