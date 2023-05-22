متى ستبدأ عاصفة جيومغناطيسية جديدة؟

نشرت وسائل الإعلام تقارير عن عاصفة مغناطيسية قوية ستضرب الأرض أيام 20 -23 مايو الجاري، وسوف تسبب تعطل أنظمة الاتصالات وامدادات الطاقة والملاحة الفضائية وغيرها.

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ويشير البروفيسور سيرغي بوغاتشوف من معهد الدراسات الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إلى أن أصحاب هذه التقارير دحضوا هم أنفسهم ليس حقيقة العاصفة الجيومغناطيسية، بل تحديد الأيام التي ستحصل فيها. لأن أيام 20-23 مايو لا تتوافق مع شبكة المحطات المغناطيسية المنتشرة على إحداثيات جغرافية مختلفة على الأرض.

ووفقا له، العاصفة الشمسية أو بالحقيقة العواصف ستصل إلى الأرض يوم الأربعاء 24 مايو، والنشاط الجيومغناطيسي سيزداد فعلا يوم 23 مايو ويستمر حتى يوم 26 منه. وستكون هذه العواصف ضعيفة جدا.

وتشير توقعات خبراء معهد الدراسات الفضائية، إلى أن معامل هذه الموجات سيكون متوسطا - 5 وفق مقياس مكون من 10 درجات. أي لن يكون هناك شفق قطبي على خط عرض موسكو، كما حصل في مارس وأبريل. لكن هذا ممكن في بطرسبورغ ومناطق على نفس خط العرض.

وبعد يوم 26 مايو سيعود الوضع المغناطيسي إلى حالته الطبيعية حتى يوم 15 يونيو المقبل حيث من المتوقع حدوث توهجات شمسية جديدة.

المصدر: فيستي. رو