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تحذيرات من عاصفة مغناطيسية طويلة ستؤثر على الأرض خلال الأيام القادمة

الفضاء

تحذيرات من عاصفة مغناطيسية طويلة ستؤثر على الأرض خلال الأيام القادمة
Legion-Media
صورة تعبيرية
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حذّر علماء الفلك من عاصفة مغناطيسية طويلة بشكل غير طبيعي ستؤثر على الأرض خلال الأيام المقبلة.

وتبعا لتوقعات بعض الخبراء فإن "نهاية هذا الأسبوع ستكون مستقرة نوعا ما إذ من المتوقع أن تكون التقلبات في المجال المغنطيسي الأرضي في حدود نقطة أو نقطتين، ولكن بعد فترة الهدوء هذه ستؤثر على الأرض عاصفة مغناطيسية طويلة، وستتبدأ تأثيراتها من مساء الاثنين 22 مايو".

وطوال نهار الاثنين القادم تبعا للتوقعات من المفترض أن تكون شدة تأثير العاصفة المعناطيسية بمعدل نقطتين، ومساء ذلك اليوم من المفترض أن تزداد هذه الشدة لتصبح بمعدل أربع نقاط، وسيستمر تأثير العاصفة طوال يوم الثلاثاء 23 مايو.

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وأشار بعض الخبراء أيضا إلى "أن العاصفة المغناطيسية قد تصل شدتها إلى مستوى جديد يوم الأربعاء 24 مايو، إذ ستبلغ قوتها 5 نقاط، أي ما يعادل عاصفة مغناطيسية شديدة التأثير، وستنخفض تأثيرات العاصفة قليلا يوم الخميس 25 مايو".

وطوال يومي الخميس والجمعة 25 و26 مايو الجاري من المفترض أن تكون قوة الاضطرابات المغناطيسية الأرضية ضمن معدل أربع نقاط، ومساء الجمعة من المفترض أن تنخفض هذه الشدة إلى مستوى 3 نقاط.

المصدر: prufy.ru

 

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