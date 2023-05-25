روسيا تطور سفن إنقاذ جديدة بمواصفات خاصة

أعلن مصنع "يانتار" الروسي أنه يعمل على مشروع لتطوير سفن جديدة مخصصة لهيئات الإنقاذ البحري.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحافية للمصنع:"يوم الأربعاء 24 مايو الجاري سيشهد حوض بناء السفن التابع لمصنعنا احتفالية مخصصة للبدء بعملية تطوير سفينة أنادير التي ستستعمل في عمليات البحث والإنقاذ البحري، هذه السفينة ستبنى لصالح خدمة الإنقاذ البحري التابعة للوكالة الفيدرالية للنقل النهري والبحري في روسيا".

وتبعا للبيان فإن "أنادير" هي ثاني سفينة إنقاذ بحري كاسحة للجليد يتم تطويرها في مصنع "يانتار" الروسي في إطار المشروع الحكومي MPSV06M.

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وتنتمي السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي MPSV06M إلى فئة كاسحات الجليد التي تعمل بالديزل والكهرباء من نوع Icebreaker6، ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 87 مترا، وعرضها 19 م، ومقدار إزاحتها للمياه 5000 طن، كما يمكنها الحركة بسرعة 15 عقدة بحرية.

وبالإضافة لعمليات الإنقاذ يمكن استعمال هذه السفن في عمليات قطر السفن في البحر، وعمليات إطفاء الحرائق التي تنشب في السفن أو المنصات البحرية.

المصدر: سلاح روسيا