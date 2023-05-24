روسيا تطور طائرات جديدة لإطفاء الحرائق

ذكرت وسائل إعلام روسية أن عددا من المؤسسات المحلية تعمل على مشاريع لتطوير طائرات جديدة ستستخدم في رصد وإطفاء الحرائق في الغابات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مصنع "اورال" الروسي لصناعة الطائرات يخطط لإنتاج 124 طائرة جديدة من نوع LMS-901 حتى عام 2030، لاستعمالها في رصد وإطفاء الحرائق، لكن الإنتاج التسلسي لهذه الطائرات لم يبدأ بعد.

ومن جهتها أشارت شركة "PIM Aero" الروسية أيضا إلى أنها تخطط لإنتاج طائرات مدنية جديدة لعمليات الإطفاء، وأن طائرات TVS-2MS الروسية الجديدة يمكن تعديلها وتزويدها بخزانات خاصة لاستعمالها في إطفاء الحرائق.

ويشير الخبراء إلى أن طائرات TVS-2MS تتمتع بقدرات تميزها عن باقي الطائرات الصغيرة المخصصة لإطفاء الحرائق، فهي قادرة على الهبوط على المناطق المغطاة بالأعشاب او المناطق غير الممهدة المخصصة لإقلاع وهبوط الطائرات، وهذا الأمر سيساعدها على العمل في مناطق نشوب حرائق الغابات وسيقلل من الفترة التي ستحتاجها لنقل المياه للإطفاء.

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وحصلت هذه الطائرات على معدات روسية الصنع بالكامل، وتحتوي على أحدث أنظمة التوجيه والاتصال وتحديد المواقع، كما يمكن الاعتماد عليها كطائرات صغيرة لنقل الركاب من وإلى المناطق النائية في روسيا.

المصدر: سلاح روسيا