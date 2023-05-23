روسيا تبتكر جهازا فريدا من نوعه يخدع منظومات الدفاع الجوي للعدو

أعلن يغور شيرباكوف، رئيس قسم إدارة الطائرات المسيرة في مصنع أوبوخوف، أن الخبراء ابتكروا جهازا خاصا يخدع منظومات الدفاع الجوي للعدو.

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وقال في حديث تلفزيوني لقناة "زفيزدا": "يرسل هذا الجهاز مسارا خاطئا مع تشويهات مختلفة. فيبدو وكانه طائرة أيرباص أمريكية تتهيأ للهبوط، لكي لا يحاول أحد أسقاطها".

وأضاف أن هذا الجهاز يعمل في إطار منظومة "صديق-عدو"، أي أن الجهاز سيرسل إلى منظومات الدفاع الجوية الروسية إشارة تفيد بأنه صديق ولا حاجة لإسقاطه.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"