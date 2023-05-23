روسيا تبتكر جهازا فريدا من نوعه يخدع منظومات الدفاع الجوي للعدو
Sputnik
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أعلن يغور شيرباكوف، رئيس قسم إدارة الطائرات المسيرة في مصنع أوبوخوف، أن الخبراء ابتكروا جهازا خاصا يخدع منظومات الدفاع الجوي للعدو.
وقال في حديث تلفزيوني لقناة "زفيزدا": "يرسل هذا الجهاز مسارا خاطئا مع تشويهات مختلفة. فيبدو وكانه طائرة أيرباص أمريكية تتهيأ للهبوط، لكي لا يحاول أحد أسقاطها".
وأضاف أن هذا الجهاز يعمل في إطار منظومة "صديق-عدو"، أي أن الجهاز سيرسل إلى منظومات الدفاع الجوية الروسية إشارة تفيد بأنه صديق ولا حاجة لإسقاطه.
المصدر: صحيفة "إزفيستيا"