العلماء يكتشفون طريقة خالية من مضادات الحيوية لعلاج العدوى المقاومة للأدوية!

اكتشف علماء طريقة خالية من مضادات الحيوية لعلاج التهابات الجلد "العنقودية الذهبية" التي تعد بلاء بعض مرضى السرطان، وتهدد رواد المستشفيات في كل مكان.

واستخدمت الدراسة المعملية التي أجراها باحثون في جامعة كوبنهاغن نسخة اصطناعية من إنزيم يتم إنتاجه بشكل طبيعي عن طريق العاثيات (الفيروسات التي تصيب البكتيريا)، واستخدمته للقضاء على المكورات العنقودية الذهبية، أو العنقوديات الذهبية، في عينات الخزعة من الأشخاص المصابين بسرطان الغدد الليمفاوية في الجلد.

ويوضح عالم المناعة نيلز أودم من جامعة كوبنهاغن: "بالنسبة للأشخاص الذين يعانون بشدة من سرطان الغدد الليمفاوية في الجلد، يمكن أن تكون المكورات العنقودية مشكلة كبيرة وغير قابلة للذوبان في بعض الأحيان، حيث يصاب العديد منهم بنوع من المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للمضادات الحيوية. لهذا السبب نحن حريصون على عدم إعطاء المضادات الحيوية للجميع، لأننا لا نريد أن نضطر إلى التعامل مع بكتيريا أكثر مقاومة. لذلك، من المهم أن نجد طرقا جديدة لعلاج - وليس أقلها لمنع - هذه العدوى".

وتعرف المكورات العنقودية الذهبية بأنها عنصرا شائعا في الجلد والجهاز الأنفي، وهي غير ضارة بشكل عام. لكنها مُمْرض انتهازي: عندما تنخفض المناعة، يمكن أن تسبب جميع أنواع العدوى، من التهابات الجلد البسيطة مثل الدمامل والخراجات، وصولا إلى الأمراض التي تهدد الحياة مثل الالتهاب الرئوي والإنتان.

وفي المستشفى، تعتبر سلالات البكتيريا المقاومة للأدوية مشكلة خطيرة ومتنامية. ويمكن أن تجد المكورات العنقودية الذهبية طريقها إلى مجرى الدم أثناء الجراحة أو عبر الأجهزة الطبية مثل القسطرة، متجاوزة خط الدفاع الأول للجسم: الجلد والحواجز المخاطية (المخاط). والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والذين يزورون المستشفيات لتلقي علاجات منتظمة مثل العلاج الكيميائي معرضون أيضا لخطر التقاط "جراثيم خارقة" سيئة أصبحت مقاومة للمضادات الحيوية الأساسية.

إقرأ المزيد

وعلى وجه الخصوص، الأشخاص المصابون بسرطان الغدد الليمفاوية في الجلد معرضون بشدة للعدوى البكتيرية.

ويُطلق على سرطان الغدد الليمفاوية T-cell الجلدي، وهو شكل نادر من سرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين الذي يبدأ بخلايا T السرطانية المهاجرة إلى الجلد. هناك، تسبب هذه الخلايا المناعية المارقة طفحا جلديا وآفات قبل أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

وتطرد المكورات العنقودية الذهبية مواد تسمى السموم المعوية والتي يعتقد أنها تغذي تطور CTCL، لأنه عندما ينهي المرضى الذين يعانون من CTCL جولة من مضادات الحيوية، يمكن أن تظهر بكتيريا S. aureus بسرعة في الآفات الجلدية ويمكن أن تتفاقم أعراض السرطان لديهم.

وتسمى سلالات المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين والمضادات الحيوية الأخرى بكتيريا MRSA، وبينما تقوم المستشفيات ببعض التقدم في الحد من عدوى بكتيريا MRSA، فإن الجراثيم المقاومة للأدوية الأخرى تحل محلها بسرعة.

لذلك، في هذه الدراسة، أجرى أودم وزملاؤه تجارب على فئة جديدة من العوامل المضادة للبكتيريا تسمى الإندوليزين، وهي إنزيمات يتم إنتاجها بشكل طبيعي بواسطة العاثيات، وهي فيروسات تصيب البكتيريا. وبعد الإصابة، تقوم بتقطيع جزيئات تسمى الببتيدوغليكان التي تشكل سقالات شبيهة بالشبكة في جدار خلية البكتيريا، ما يؤدي إلى تدمير البكتيريا من الداخل.

لكل نوع بكتيري ببتيدوغليكان فريد يمكن أن يستهدفه الإندوليزين بشكل انتقائي. وتم اختبار إندوليزين واحد، XZ.700، في هذه الدراسة، على عينات الجلد التي تم جمعها من الأشخاص ذوي البشرة السليمة، وأولئك الذين يعانون من CTCL.

ويشرح المعد الرئيسي والباحث في علم المناعة بجامعة كوبنهاغن إميل باليسين: "إن الشيء العظيم في هذا الإنزيم هو أنه مصمم لاختراق جدار المكورات العنقودية الذهبية. وهذا يمكنها من استهداف وقتل المكورات العنقودية الضارة وترك بكتيريا الجلد غير المؤذية دون أن يصاب بأذى".

وفي التجارب المعملية، قتل إندوليزين XZ.700 سلالات S. aureus التي تم عزلها من مرضى CTCL، ومنع تأثيره المعزز للورم على الخلايا التائية الخبيثة المزروعة في المختبر.

كما أوقف علاج إندوليزين أيضا "بشكل عميق" من بكتيريا S. aureus من استعمار عينات من الجلد السليم وخزعات من الجلد المصاب من الأشخاص المصابين بـ CTCL. كما تخلص من مستعمرات المكورات العنقودية الذهبية التي استقرت بالفعل على الجلد الذي تم فحصه.

وأظهرت الاختبارات المعملية التي أجريناها أن إندوليزين لا يقضي فقط على المكورات العنقودية الذهبية" من عينات الجلد، كما يقول أودم ، ولكنه "يثبط أيضا قدرتها على تعزيز نمو السرطان".

وفي حين أن هذه التجارب المخبرية مع عينات خزعة الجلد في الأطباق البلاستيكية بعيدة كل البعد عن علاج التهابات الجلد والسرطان في ظروف العالم الحقيقي، فإن النتائج واعدة.

ويأمل الباحثون أن يتمكن إندوليزين XZ.700 من القضاء على السلالات المقاومة للأدوية مثل MRSA وحتى الأغشية الحيوية، وهي تجمعات متشابكة بإحكام من الميكروبات التي يصعب علاجها.

وتشير الدراسات المعملية الحديثة إلى أن هذا قد يكون ممكنا، وكل ذلك بدون تطوير بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية مقاومة للإندوليزين.

وهذه النقطة الأخيرة هي المفتاح، لأن البكتيريا هي ميكروبات خادعة بارعة في إيجاد طرق جديدة لتفادي وإحباط العلاجات بالمضادات الحيوية بشكل أسرع مما يمكننا تطوير عقاقير جديدة. وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كان الإندوليزين يستسلم لنفس خفة الحركة البكتيرية، أو يقف بحزم ضد عدوى المكورات العنقودية.

وفي عام 2019، سجلت مقاومة مضادات الحيوية كثالث سبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم. إن الحاجة الملحة لإيجاد علاجات جديدة لمكافحة البكتيريا المقاومة للأدوية لا تتعلق فقط بمرضى سرطان الغدد الليمفاوية الجلدية، ولكنها قضية عالمية ملحة.

نُشرت الدراسة في مجلة Investigative Dermatology.

المصدر: ساينس ألرت