دراسة: أقدم الأدوات الحجرية المكتشفة لم تصنع بأيدٍ بشرية!

كشف علماء الآثار عما يمكن أن يكون أقدم الأدوات الحجرية التي تم العثور عليها على الإطلاق، ويعتقدون أن شخصا آخر غير أقرب أسلاف الإنسان Homo قد صنعها.

وقد تم اكتشاف الأدوات القديمة في عام 2016 في نيايانغا، كينيا، على ضفاف بحيرة فيكتوريا، وهي تتناسب مع تصميم مجموعة أدوات Oldowan، وهو الاسم الذي يطلق على أقدم أنواع الأدوات الحجرية المصنوعة بأيدٍ شبيهة بأيدي البشر.

ووفقا لتقديرات المواعدة، تم صنع الأدوات المكتشفة حديثا منذ ما بين 2.6 و3 ملايين سنة، قبل دفنها لدهور في الطمي والرمل. في المجموع، تم العثور على 330 قطعة أثرية من بين 1776 من عظام الحيوانات المتحجرة التي أظهرت علامات الذبح.

Oldest Stone Tools Ever Found Were Not Made by Human Hands, Study Suggests https://t.co/vYC8bhgFjh — ScienceAlert (@ScienceAlert) February 9, 2023

وقبل ذلك، يرجع تاريخ أقدم أدوات Oldowan المعروفة إلى 2.6 مليون سنة.

وفي حين أن عصر الأدوات المكتشفة حديثا قد يتم تحسينه بشكل أكبر، فإن إنشاءها يتزامن مع الوقت الذي تجول فيه أسلاف الإنسان العاقل إلى جانب البشر الأوائل الآخرين، ما يشير إلى معلم تكنولوجي ضخم لمبدعيها - أيا كان.

ويقول ريك بوتس، عالم الأنثروبولوجيا القديمة في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع لمعهد سميثسونيان، والذي كان جزءا من الدراسة: "كانت تقنية Oldowan مثل التطور المفاجئ لمجموعة جديدة تماما من الأسنان خارج جسمك، وفتحت مجموعة متنوعة جديدة من الأطعمة في السافانا الإفريقية لأسلافنا".

وتم التنقيب عن أحجار المطرقة والرقائق ذات الحواف الحادة التي ضربت من اللب الحجري إلى جانب شظايا عظام الضلع والساق والكتف من الثدييات المجترة ذات الحوافر التي تسمى البقريات (مثل الظباء) وأفراس النهر.

وتحمل العظام علامات قطع عميقة حيث قام صانعو الأدوات بنزع اللحم عن العظم. وتشير الأدلة إلى أنهم قاموا حتى بسحق بعض العظام لاستخراج نخاعها، واستخدموا الأدوات لسحق المواد النباتية.

وكانت هذه الأدوات فعالة جدا لدرجة أن التكنولوجيا ستنتشر عبر إفريقيا على مدى آلاف السنين. وتم العثور على مواقع Oldowan الأحدث التي يعود تاريخها إلى مليوني عام من شمال إلى جنوب إفريقيا، في كل من الموائل العشبية والغابات.

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ولكن حتى الآن، كانت أقدم مواقع Oldowan محصورة في مثلث عفار الإثيوبي، في منطقتين تبعدان حوالي 50 كيلومترا (31 ميلا).

ويوسع موقع Nyayanga النطاق الجغرافي المعروف لأقدم أدوات Oldowan بأكثر من 1300 كيلومتر إلى الجنوب الغربي. كما أنها تدفع بظهورها مرة أخرى إلى ما يقرب من 2.9 مليون سنة، وهي نتيجة توصل إليها الباحثون بعد تضييق تقديراتهم العمرية باستخدام مجموعة من تقنيات المواعدة.

ويقول جوليان لويز من مركز الأبحاث الأسترالية للتطور البشري بجامعة جريفيث: "المثير حقا أنه يوجد هنا في هذا الموقع بعض أقدم الأدلة على ذبح الحيوانات الضخمة، حتى قبل ظهور النار".

وهذا ليس كل شئ. إلى جانب العظام والأدوات، وجد الفريق، بقيادة عالم الأنثروبولوجيا توماس بلامر في جامعة مدينة نيويورك، أسناناً - ضرسي يسار علويا وسفليا، أحدهما مكسور إلى النصف، والآخر شبه مكتمل - حدد الباحثون أنهما لبارانثروبوس.

وتم العثور على أحد الأسنان في ارتباط وثيق مع القطع الأثرية القديمة، ما دفع الباحثين إلى افتراض أن هؤلاء البشر ربما صنعوا أو كانوا على الأقل يستخدمون الأدوات الحجرية، وليس أسلافنا الأكثر مباشرة من جنس الإنسان.

بالطبع، لن يُعرف أبدا صانعو هذه الأدوات الحقيقيون، حيث من المحتمل أن تخضع أي ادعاءات بشأن هوية المبدعين لكثير من التدقيق من قبل علماء آخرين أو اكتشافات جديدة.

وрщ نشر البحث في مجلة Science.

المصدر: ساينس ألرت