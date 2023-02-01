العلماء يكشفون سر السلك الذهبي في فم إحدى الشخصيات الاجتماعية من القرن السابع عشر

اكتشف العلماء أن السيدة أنا داليغري الشخصية الاجتماعية الفرنسية المعروفة في القرن السابع عشر كانت تستخدم سلكا من الذهب في فمها بسبب حالة أسنانها.

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وتشير شبكة CBS News، إلى أن هذه السيدة كانت تحمل في فمها سلكا من الذهب ليس فقط للتغنج، بل للحفاظ على أسنانها من السقوط، لأنها كانت تعاني من التهاب اللثة، حيث كان السلك يشد عددا من الأسنان بعضها الى بعض ويمنع تساقطها. كما كان أحد أسنانها اصطناعيا ومصنوعا من عظم العاج، وكان هذا من الأمور النادرة في ذلك الوقت، لأن معظم الأسنان الصناعية كانت تصنع من عظام فرس النهر.

Rozenn Colleter, Inrap / Laval, Mayenne, Pays de la Loire

ووفقا لرأي العلماء المعاصرين، كانت هذه العملية الرائعة في طب الأسنان تفاقم مشكلات آنا. لأن الأسلاك الذهبية كانت خلال سنوات تشد أسنانها باستمرار ما أضر كثيرا بالأسنان المجاورة.

وبالطبع، كانت هذه السيدة تعاني ليس فقط من ألم جسدي، بل ومن ألم معنوي. لأن نساء الطبقة الارستقراطية كن يتعرضن لضغوط كبيرة من أجل الحفاظ على مظهرهن الخارجي. والسيدة داليغري كانت سمعتها أصلا غير حميدة، لأنها ترملت مرتين. وقد توفيت هذه السيدة عام 1619 عن عمر 54 عاما. وعثر على رفاتها عام 1988 أثناء عمليات الحفر في قصر لافال شمال غرب فرنسا.

المصدر: نوفوستي