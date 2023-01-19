سكان أمريكا الأصليون عادوا إلى سيبيريا عدة مرات

يشير تحليل الحمض النووي المأخوذ من عظام عمرها 500 عام إلى الأصل غير العادي لسكان كامتشاتكا الأصليين.





وتشير مجلة Current Biology إلى أن العلماء أثبتوا أن الأمريكيين الأصليين هم من نسل مهاجرين من آسيا. فمثلا أثبت العلماء وجود علاقة جينية بين سكان أمريكا الشمالية وسكان سيبيريا الأصليين.

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ولكن غالبا ما يتجاهل العلماء مسألة أخرى مثيرة للاهتمام- الهجرة العكسية. وهذا ما تشير إليه حاليا نتائج دراسة دولية.

يذكر أن علماء الاثار الروس اكتشفوا قبل فترة في كامتشاتكا رفاتاً لا يقل عمره عن 500 عام. وقد أظهرت نتائج تحليله أن هؤلاء هم أقارب سكان كامتشاكا الحاليين. كما وجد الباحثون في الحمض النووي جينات مميزة لسكان أمريكا الشمالية.

وقد ساعد التحليل الإضافي لجينوم الأمريكيين الأصليين القدامى والمعاصرين، على وضع السيناريو الأكثر احتمالا لتطور الأحداث. فيعتقد العلماء، أن الناس عادوا من آلاسكا إلى سيبيريا واختلطوا بالسكان المحليين قبل حوالي 5000 عام وتكررت هذه الهجرة قبل حوالي 1500 عام.

والاعتقاد السائد يفيد بأن هجرة الناس من آسيا إلى أمريكا بدأت قبل 20 ألف عام، كان المهاجرون خلالها يستخدمون البرزخ الضيق الذي يربط بين القارتين، خلال عبورهم مضيق بيرينغ الحالي، وليس مستبعدا أن يكونوا استخدموا القوارب في العبور.

ووفقا للباحثين، كان لدى المهاجرين القدامى الكثير من الفرص "للعودة إلى وطنهم". ويبدو أنهم عبروا مضيق بيرينغ أكثر من مرة في طريقهم من أمريكا إلى آسيا.

المصدر: فيستي. رو