الروس يكتشفون طريقة لاستخراج دقائق الذهب من صخور الطين الصفحي السوداء

أعلن المكتب الإعلامي لجامعة تومسك للعلوم التكنولوجية، أن العلماء اكتشفوا طريقة لاكتشاف واستخراج دقائق الذهب من صخور الطين الصفحي السوداء.

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ووفقا للباحثين، العثور على دقائق الذهب المشتتة في طبقات الفحم المحتوية على معادن وفي طبقات الطين الصفحي، هي مشكلة عالمية مستعصية لم تحل إلى الآن. لذلك لا توجد طريقة محددة للتنبؤ بأنواع طبقات الفحم المحتوية على المعادن. كما لا يزال العديد من رواسب الطين الصفحي غير مدروس بالمستوى المطلوب.

ويقول الجيولوجي تيموفي تيمكين: "لقد استخدمنا طرائق متعددة، ووحدنا تلك المستخدمة في جيولوجيا النفط والخامات والفحم. وهذه الطرائق هي- مطيافية الأشعة تحت الحمراء، والطرق الصخرية والكيميائية للفحم ، وتحليل التنشيط النيوتروني، التي أجريناها في المفاعل النووي للبحوث".

وقد تمكن الباحثون من تحديد كيفية العثور على دقائق الذهب في المركّبات العضوية المعدنية. ويخططون لتحديد المراحل البيولوجية والكيميائية الحيوية لنشوء المواد الكربونية، وتحديد أشكال المركبات العضوية المعدنية الموجودة فيها، وتقييم دور المركبات العضوية المعدنية في تكوين رواسب صخور الطين الصفحي. كل هذا يمكن أن يكون بمثابة أساس لتطوير تكنولوجيا استخراجها.

المصدر: تاس