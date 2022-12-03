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الدفاعات الروسية تدمّر قذيفة مدفعية أمريكية في أصعب مهمة على الدفاع الجوي

العلوم والتكنولوجيا

الدفاعات الروسية تدمّر قذيفة مدفعية أمريكية في أصعب مهمة على الدفاع الجوي
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مدفع الهوتزر М777 Excalibur امريكي الصنع
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تمكّنت الدفاعات الروسية بمقاطعة سومي الأوكرانية من اعتراض قذيفة مدفعية أمريكية عيار 155 مم، في مهمة غاية بالصعوبة، حيث لا يمكن اعتراض قذائف المدفعية والهاون لصغر حجمها، وسرعتها.

أفاد بذلك ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية.

يذكر أن وسائل الدفاع الجوي الروسي تدمّر بشكل منتظم صواريخ HIMARS التي تُطلقها راجمات HIMARS بعيدة المدى، فضلا عن الطائرات والمسيّرات بمختلف أنواعها.

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لكن تدمير قذيفة مدفعية هو أمر في غاية الصعوبة وأصعب بكثير من إسقاط طائرة أو مروحية أو حتى اعتراض صاروخ وذلك بسبب أن حجم القذيفة أصغر بكثير من حجم الصاروخ مثلا، وتحلّق بسرعة أكبر.

وعلى سبيل المثال فإن مدفع الهوتزر М777 Excalibur أمريكي الصنع يطلق قذيفته بسرعة 827 مترا في الثانية (ما يعادل نحو 3 ماخ) وتبقى القذيفة في الجو عند إطلاقها إلى مسافة 40 كلم  48 ثانية فقط. وخلال تلك الفترة الوجيزة من الزمن من الصعب جدا حساب مسارها وتوجيه وإطلاق صاروخ يعترضها. ولا يستطيع تحقيق ذلك إلا عدد محدود جدا من منظومات الدفاع الجوي.

يذكر أن تدمير ذخيرة Excalibur أمر ربحي جدا من ناحية اقتصادية لأن قذيفة واحدة من هذا النوع تكلف 160 ألف دولار.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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