تايوان تخطط لتعزيز قدرات جيشها بـ 10 سفن قتالية جديدة

ذكر موقع Navy Recognition أن تايوان تنوي الحصول على 10 سفن عسكرية جديدة من فئة " Tuo Chiang"، لتدعم بها سلاح بحريتها.

بدأ برنامج إنشاء سفن جديدة لصالح البحرية التايوانية في ربيع عام 2010، وتم تصميم سفن Tuo Chian من قبل مركز بناء السفن البحرية في كاوهسيونغ، وصممت هذه السفن لتتمتع بقدرات مناورة عالية، فضلا عن تقنياتها وتجهيزاتها الخاصة التي تجعلها عصية على الرادارات المعادية.

وتم تشغيل أول سفينة من هذا النوع لصالح سلاح البحرية التايواني عام 2014، اما السفينة الثانية من هذه الفئة فتم تشغيلها رسميا في سبتمبر 2021، ومثل السفينة الأولى حصلت الثانية على هيكل على هيئة كاتاماران يمكنها من الحركة بسرعة في المياه.

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في ربيع العام الجاري أعلنت شركة Lungteh Shipbuilding التايوانية المصنعة لهذا النوع من السفن أنها قادرة على تقليل وقت الإنتاج للسفينة الواحدة من 27 إلى 17 شهرًا، وذلك بفضل زيادة عدد العاملين في أحواض بناء السفن التابعة لها.

ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن نحو 60.4 م، وعرضها 14 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 700 طن، كما يمكنها الإبحار بسرعة تصل إلى 45 عقدة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا