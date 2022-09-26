سلاح البحرية الروسي يختبر سفينة أبحاث جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لمصنع Vympel الروسي أن سلاح البحرية الروسي سيختبر سفينة أبحاث بحرية جديدة طورها لصالحه.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة"توجهت سفينة الأبحاث البحرية الجديدة Yakov Lapushkin المطورة في إطار المشروع 19910 من أحد الأحواض المائية التابعة لمصنعنا نحو قاعدة التسليم البحرية لتخضع لمرحلة جديدة من الاختبارات من قبل سلاح البحرية الروسي".

وأشار البيان إلى أن السفينة تحمل اسم الأدميرال Lapushkin ، الذي كان أحد أبرز القادة في سلاح البحرية السوفيتي، والذي ساهم بشكل فعال في تطوير وتحسين أساليب الملاحة في الأسطول السوفيتي، وأن العمل على تطويرها بدأ عام 2019، وأنزلت إلى المياه أول مرة في مايو العام الجاري، ومن المفترض بعد تسليمها للجيش الروسي أن تعمل لصالح أسطول بحر البلطيق.

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ويبلغ طول السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 19910 نحو 59 مترا، وعرضها 11.4 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1270 طنا، فضلا عن تجهيزها بهياكل متينة تمكنها من الإبحار في المياه المكسوة بالجليد.

ويمكن لهذه السفن العمل لمدة 25 يوما وقطع مسافة 3500 ميل بحري في كل مهمة، ونقل طاقم مكون من 22 شخصا، وتمتلك روسيا اليوم 3 سفن أبحاث من هذا النوع عاملة من أساطيلها حاليا، وتعمل على تطوير 6 سفن أخرى من هذه الفئة.

المصدر: سلاح روسيا