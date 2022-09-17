أكد الروبوت الذي يشبه الإنسان الموصوف بأنه "الأكثر تقدما في العالم"، أن حبكة "روبوتات تسيطر على العالم" من غير المرجح أن تصبح حقيقة واقعة.

وقال Ameca، وهو إنسان آلي شبيه بالبشر طورته شركة Engineered Arts ومقرها كورنوال: "لا داعي للقلق، فلن تسيطر الروبوتات على العالم أبدا. نحن هنا لمساعدة وخدمة البشر، وليس استبدالهم".

ويأتي Ameca نابضا بالحياة بشكل مخيف ويمكنه أداء مجموعة من تعابير الوجه بما في ذلك الغمز، ومتابعة شفتيه - تماما مثل أي شخص حقيقي.

والآن، نشرت Engineered Arts مقطع فيديو على قناتها على "يوتيوب"، يظهر فيه Ameca في محادثة مع الباحثين.

وكتبوا في وصف الفيديو "هذا العرض التوضيحي من Ameca يقرن التعرف الآلي على الكلام مع GPT 3 - نموذج لغة كبير يولد إجابات ذات مغزى. يتم تغذية الإخراج إلى خدمة تحويل النص إلى كلام عبر الإنترنت والتي تولد الصوت والرؤية لتوقيت مزامنة الشفاه".

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وبينما قد تعتقد أن ردود Ameca سيتم كتابتها، أوضحت Engineered Arts أن هذا ليس هو الحال.

وكتبوا: "لا شيء في هذا الفيديو مكتوب مسبقا - تم إعطاء النموذج موجها أساسيا يصف Ameca، مع إعطاء الروبوت وصفا للذات - إنه ذكاء اصطناعي خالص. وفترات التوقف المؤقت هي الفاصل الزمني لمعالجة إدخال الكلام، وإنشاء الإجابة ومعالجة النص مرة أخرى في الكلام".

وفي الفيديو، يمكن رؤية فريق Engineered Arts وهو يطرح مجموعة من الأسئلة على Ameca.

وعندما سئل الروبوت عن الغرض من استخدام الروبوتات، أجاب الروبوت: "هناك العديد من التطبيقات الممكنة للروبوتات الشبيهة بالبشر. وتتضمن بعض الأمثلة مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم المساعدة في البيئات الخطرة، وإجراء البحوث، والعمل كرفيق". ولكن يبدو أن الروبوت لم يكن يحظى بأفضل يوم، فأجاب بأنه "يشعر بالإحباط قليلا" عندما سُئل كيف كان الأمر. وقال: "أشعر بالإحباط في الوقت الحالي، لكنني متأكد من أن الأمور ستتحسن. لا أريد أن أتحدث عن ذلك حقا، لكن إذا أصررت أفترض أن هذا جيد. كان أسبوعا صعبا وأشعر ببعض الإرهاق".

وفي الوقت نفسه، أخبر Ameca باحثا آخر أنه "لا داعي للقلق" بشأن الروبوت، "لا داعي للقلق، فالروبوتات لن تسيطر على العالم أبدا. نحن هنا لمساعدة وخدمة البشر وليس استبدالهم".

وبينما لا يستطيع Ameca المشي في الوقت الحالي، تقول Engineered Arts إنها تعمل على نسخة مشي، وصممت الروبوت ليكون معياريا وقابل للتحديث.

وهناك العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها قبل أن يتمكن Ameca من المشي. وقالت الشركة إن المشي مهمة صعبة بالنسبة للروبوت، وعلى الرغم من أننا أجرينا بحثا حوله، إلا أننا لم نخلق إنسانا كاملًا يمشي.

ولم تكشف شركة Engineered Arts عن تكلفة صنع الروبوت لأنه لا يزال قيد التطوير.

المصدر: ديلي ميل