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علماء روس يصدرون تحذيرات بشأن قمر صناعي أمريكي!

العلوم والتكنولوجيا

علماء روس يصدرون تحذيرات بشأن قمر صناعي أمريكي!
AFP NASA
صورة تعبيرية
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حذر علماء روس يوم السبت من أن قمرا صناعيا أمريكيا يتفكك جزئيا في مداره، ما يعرّض المركبات الفضائية الأخرى التي تدور حول الأرض للخطر.

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والمركبة المعنية هي القمر الصناعي الأمريكي للاتصالات الثابت بالنسبة للأرض Galaxy 11، الذي تديره شركة خدمات الأقمار الصناعية Intelsat، وفقا لمعهد Keldysh للرياضيات التطبيقية في موسكو التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وأطلق في عام 1999 كنسخة احتياطية للقمر الصناعي Intelsat 802.

وقال العلماء إن التلسكوبات كانت تتابع عدة شظايا صغيرة الحجم انفصلت عن Galaxy 11 وتشكل الآن تهديدا محتملا للأقمار الصناعية الأخرى في المدار.

وقال معهد Keldysh إن الأسباب الدقيقة لتفكك المركبة الفضائية غير معروفة حاليا، لكنه أشار إلى أنه قد يكون نتيجة تقادم العزل الحراري أو الألواح الشمسية أو غيرها من المعدات.

المصدر: RT

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