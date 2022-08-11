منتدى "الجيش-2022" يكشف عن طوربيدات كهربائية صامتة وأسلحة روسية جديدة!

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية أن منتدى "الجيش-2022" الذي سيعقد قريبا سيكشف عن مجموعة متنوعة من الأسلحة الروسية المتطورة، والتي سيكون من بينها طوربيدات كهربائية صامتة.

وقال بيان صادر عن "شركة الصناعات الصاروخية التكتيكية" الروسية "خلال منتدى الجيش-2022 ستكشف شركتنا عن طوربيدات ET-1E الكهربائية الجديدة، القادرة على إصابة مختلف أنواع الأهداف البحرية فوق سطح الماء وتحته، وعلى مسافات تصل إلى 18 كلم.

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ووفقا لممثلي الشركة فإن "الطوربيدات الجديدة مجهزة بتقنيات حديثة تمكنها من إصابة أهدافها حتى عندما تتعرض للتشويش، كما يمكنها العمل في المياه الضحلة وتحت الجليد، والحركة بسرعات تتراوح ما بين 30 و50 عقدة بحرية، وأن الميزة الأساسية لهذه الطوربيدات أنها تصدر أقل قدر من الضوضاء أثناء الحركة، فضلا عن قدرتها على التخفي عن رادارات وأجهزة السونار الخاصة بالعدو، كما يمكن استعمالها مع الغواصات القادرة على إطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم".

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وأشارت "شركة الصناعات الصاروخية التكتيكية" الروسية إلى أنها ستكشف خلال منتدى"الجيش-2022"أيضا عن قنبلة KAB-500Kr ذات التوجيه البصري، وقنبلة KAB-500S-E المزودة بمعدات توجيه بالأقمار الصناعية ورأس حربي شديد الانفجار، وعن صواريخ جديدة مضادة للسفن والغواصات الحربية.

وستعقد فعاليات منتدى "الجيش-2022" هذا العام في الفترة ما بين 15 و21 أغسطس الجاري، مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: سلاح روسيا