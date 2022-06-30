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غواصات جديدة تنضم لسلاح البحرية الروسي هذا العام

العلوم والتكنولوجيا

غواصات جديدة تنضم لسلاح البحرية الروسي هذا العام
Sputnik alixei nikolsky
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أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن سلاح البحرية في البلاد سيحصل على عدة غواصات جديدة العام الجاري.

وحول الموضوع قال مدير الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن، أليكسي رحمانوف: " تجري شركتنا اختبارات على عدة غواصات جديدة، وقبل نهاية العام الجاري من المفترض أن نسلم غواصتين لسلاح البحرية في الجيش الروسي".

وكانت الشركة قد أشارت لموقع "تاس" الروسي أنها ستسلم الجيش الروسي غواصة جديدة في ديسمبر المقبل، وهي غواصة "الأميرال سوفوروف" من فئة Borey-A، والتي طورت في إطار المشروع الحكومي 955А.

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وأشارت وسائل إعلام أيضا إلى أن غواصة "كراسنويارسك" النووية التي طورت في مصنع "سيفماش" الروسي كانت قد بدأت مرحلة جديدة من التجارب في البحر الأبيض، وبعد الانتهاء من التجارب المطلوبة من المفترض أن تسلّم للجيش قبل نهاية هذا العام.

ومن جهة أخرى أشارت أحواض بناء السفن الأميرالية الروسية إلى أنها تخطط لتسليم غواصة جديدة تعمل بالديزل والكهرباء من نوع "فارشافيانكا" لأسطول المحيط الهادئ الروسي.

وبالإضافة إلى الغواصات من المفترض أن يتسلم أسطول المحيط الهادئ الروسي هذا العام أيضا عدة سفن حربية، منها فرقاطة "ريزكي" المطورة في إطار المشروع 20380، إضافة إلى سفينتين كاسحتين للألغام طورتا في إطار المشروع الحكومي الروسي رقم 12700.

المصدر: سلاح روسيا

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