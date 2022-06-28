روسيا تختبر غواصة نووية صاروخية جديدة

أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد باشروا باختبار غواصة نووية صاروخية جديدة.

وقال المصدر لوكالة تاس الروسية" في الـ 26 من يونيو الجاري خرجت غواصة كراسنويارسك النووية الروسية الجديدة من فئة Yasen-M من مصنع سيفماش واتجهت نحو البحر الأبيض لتخضع لاختبارات الحركة".

وأضاف "خلال الاختبارات سيتم تفقد جاهزية المعدات الموجودة في الغواصة، كما سيتحقق الخبراء من قدرة كراسنويارسك على الحركة والمناورة في الماء، وسيتأكدون من مطابقتها للمواصفات التي أعلنت في مشروع تصميمها".

وكانت روسيا قد بدأت بتطوير غواصة K-571 "كراسنويارسك" في مصنع "سيفماش" عام 2014، في إطار المشروع الحكومي 885М، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2021.

وتتسلح غواصات Yasen-M المطورة في إطار المشروع المذكور بصواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة البعيدة المدى، وبمنظومات صواريخ "تسيركون" المضادة للسفن الحربية، كما جهزت بطوربيدات مضادة للغواصات والسفن المعادية من عيار 533 ملم.

وتتمتع هذه الغواصات بمقدار إزاحة للمياه يعادل 13800 طن، وقدرة على الغوص لأعماق تصل إلى 600 م، وسرعة في الإبحار تصل إلى 30 عقدة بحرية، فضلا عن أن هياكلها حصلت على تصاميم ومواد خاصة تجعلها تصدر أقل قدر من الضوضاء عند الحركة ما يساعدها على التخفي عن السفن والغواصات المعادية.

المصدر: سلاح روسيا