48 جامعة روسية في التصنيف الجديد لـ QS

نشرت الوكالة البريطانية تصنيفا جديدا لجامعات العالم QS World University Rankings 2023 بينها 48 جامعة روسية، منها 17 ارتفع ترتيبها و16 حافظت على ترتيبها السابق.

إقرأ المزيد





وتجدر الإشارة، إلى أنه بعد بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لم تقبل اللجنة المشرفة على التصنيف جامعات روسية جديدة، بل اكتفت بالجامعات التي شاركت في تصنيف السنة الماضية.

وكانت أفضل 100 جامعة في تصنيف عام 2022 تضم 27 جامعة أمريكية و17 بريطانية منها ثلاث في المراكز العشرة الأولى والبقية جامعات أمريكية. وكانت جامعة موسكو الجامعة الروسية الوحيدة التي صنفت ضمن أفضل 100 جامعة في العالم حيث كان ترتيبها 78 وأصبح في الترتيب الجديد 75.

ووفقا للتصنيف الجديد احتلت جامعة باومن التقنية الترتيب 230 (281 في ترتيب عام 2022) وجامعة تومسك 264 (272)، ومعهد موسكو للفيزاء والتكنولوجيا 267 (290)، الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب 295 (317)، ومعد موسكو للفيزياء 308 (319)، وجامعة قازان 322 (347)، وجامعة الأورال الفيدرالية 335 (351) ومعهد موسكو للعلاقات الدولية 345 (362)، وجامعة بطرسبورغ التقنية (أي تي إم أو) 359 (365)، وجامعة بطرسبورغ للعلوم التكنولوجية 382 (393)، وجامعة الشرق الأقصى الفيدرالية 434 (461) والجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية 467 (487).

والمثير في الأمر أن اللجنة المشرفة على التصنيف، لم "تكرم" الجامعات الروسية بذكر مواقعها في التصنيف.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذا التصنيف يعتمد على معايير معينة مثل سمعة الجامعة في الوسط الأكاديمي، واهتمام أرباب العمل بتوظيف الخريجين، ونسبة عدد الأساتذة والطلاب، ونسبة الاساتذة والطلاب الأجانب، ومشاركة أساتذة الجامعة في الدراسات الدولية، وغيرها.

المصدر: فيستي .رو