جامعة موسكو تحتفل بعيد ميلادها الـ265

احتفلت جامعة موسكو الحكومية في 25 يناير بعيد ميلادها الـ265 كما يصادف هذا اليوم عيدا آخر يتمتع بشعبية فائقة وهو يوم القديسة تاتيانا التي تعد راعية لكل الطلاب.

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يشارك في الاحتفالات التي تقام كل عام بهذه المناسبة وتسمى بـ"يوم تاتيانا" رئيس الجامعة، فيكتور سادوفنيتشي، الذي يوزع الهدايا على الطلاب ويشرب معهم النبيذ الساخن الطلابي التقليدي.

وتم تأسيس جامعة موسكو الامبراطورية بصفتها أول جامعة في روسيا يوم 25 يناير عام 1755 بمرسوم الإمبراطورة الروسية، يليزافيتا وهي ابنة القيصر بطرس الأكبر.

وتوزعت كليات الجامعة الإمبراطورية أولا في شارع موخوفايا بالقرب من الكرملين. وأنشئ في الحقبة السوفيتية مجمع جامعي جديد في تلال فوروبيوفسكي بجنوب غرب موسكو. وانتقلت إليه غالبية كليات جامعة موسكو الحكومية باستثناء معهد اللغات الشرقية الذي لا تزال أقسامه تتوزغ في المبنى القديم للجامعة في شارع موخوفايا.

ودخلت جامعة موسكو عام 2019 تصنيف أفضل جامعات العالم الـ50 من حيث علم اللغة (المرتبة الـ21)، الفيزياء وعلم الفلك (المرتبة الـ26)، اللغات المعاصرة (المرتبة 33)، الرياضيات (المرتبة الـ 34)، علوم الكمبيوتر (المرتبة الـ48). وذلك حسب المعلومات التي نشرتها مؤسسة Quacquarelli Symonds البريطانية.

ولدى الجامعة 21 كلية وعدد كبير من المعاهد والمدارس والمراكز وفروع أجنبية في كل من طشقند بأوزبكستان ودوشنبه بطاجكستان ونور سلطان بكازاخستان ويريفان بأرمينيا وباكو بأذربيجان وسلوفينيا والصين ومدينة سيفاستوبول الروسية.

وقد اتخذ مؤخرا قرار بافتتاح فرع جديد لجامعة موسكو الحكومية في العاصمة السورية دمشق.

المصدر: ياندكس. رو