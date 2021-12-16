طائرة الركاب الروسية الجديدة "إم إس – 21- 300" تقوم بنجاح بأول رحلة تجريبية طويلة المدى

أنجزت طائرة الركاب الروسية الجديدة "إم إس – 21- 300" بنجاح أول رحلة تجريبية طويلة في إطار اختبارات التحكم.

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وقالت الخدمة الصحفية في مطار إيركوتسك على إنستغرام: "أقلعت الطائرة من مطار جوكوفسكي (بضواحي موسكو)، وبعد أن قطعت أكثر من أربعة آلاف كيلومتر، هبطت في إيركوتسك"، مشيرة إلى أن طاقم الطائرة قام باختبار موثوقية المحركات والأنظمة الوظيفية والمعدات.

وتعد "إم إس – 21" طائرة ركاب متوسطة المدى من الجيل الجديد، وتوجد منها قيد التطوير نسختان "إم إس – 21 – 300"، وتتسع إلى ما بين 163 إلى 211 راكبا، و"إم إس -21- 200"، وتتسع لما بين 132 إلى 165 راكبا.

وكان جرى بنهاية شهر نوفمبر نقل الطائرة "إم إس – 21- 300" من ورشة التجميع إلى قسم اختبار الطيران، ويفترض أن تكتمل الشهادات الرسمية الخاصة بها بحلول نهاية العام، فيما يمكن البدء في العام المقبل 2022 في إطلاق إنتاجها المتسلسل.

المصدر: نوفوستي