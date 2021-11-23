طائرة إم إس -21" المزودة بمحركات روسية الصنع تدخل الخدمة عام 2024

ستبدأ خدمة طائرة "إم س–21" المدنية المزودة بمحركات روسية الصنع من طراز " بي دي- 14 " في شركات الطيران بحلول عام 2024.

ويتوقع أن تحصل طائرة الركاب عام 2022 على ترخيص دولي بالطيران. أعلن ذلك النائب الأول لمدير عام شركة "إركوت" الروسية المصنعة للطائرة، أناتولي غايدانسكي. وقال:" سنحصل بالدرجة الأولى على ترخيص الطيران لطائراتنا المزودة بمحركات أمريكية وكندية. وفي نهاية عام 2022 سنحصل على ترخيص الطيران لطائرة الركاب المزودة بمحركات روسية الصنع، ثم سنتفق بحلول عام 2024 مع أصحاب الطلب بشأن توريد "إم إس – 21" المزودة بمحركات روسية.

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فيما يتعلق بشركة الطيران "روسيا"، بصفتها فرعا لـ "إيروفلوت"، فإنها ستتسلم نماذج أولى من طائرات "إم – 21" في الربع الأول من عام 2022. وستحصل تلك الشركة على الطائرات المزودة بجناحين مصنوعين من المواد المركبة روسية الصنع.

يذكر أن "إم – 21" هي مشروع رئيس لصناعة الطائرات الروسية التي ستنافس طائرة الركاب هذه أكثر طائرات الركاب العالمية انتشارا.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة فرضت عام 2018 عقوبات اقتصادية على شركة "إيروكومبوزيت"، بصفتها شركة روسية مصنعة للمواد المركبة للطائرات الروسية، ما منعها من استيراد المواد الخام اللازمة لإنتاج الجناح المركب الروسي. إلا إن شركة "روس آتوم" الروسية استطاعت إنتاج المواد المركبة المثيلة للمواد الأمريكية، الأمر الذي يسمح بالحصول على ترخيص الطيران للشركة.

وقد شهدت في 22 نوفمبر الجاري منطقة "يلابوغا" الاقتصادية في جمهورية تتارستان" الروسية افتتاح أول معمل روسي متخصص في إنتاج الألياف الكربونية. وتولت إنشاءه شركة Umatex، بصفتها فرعا لشركة "المواد المركبة" التابعة لمؤسسة "روس آتوم" الروسية. ويستطيع المعمل أن ينتج كل عام نحو 5000 طن من الألياف الكربونية المصنوعة على أساس مواد الخام الوطنية، ما يكفي لتوفير المواد المركبة الروسية لقطاع الطائرات الروسي.

يذكر أن مدير عام شركة الطائرات الموحدة الروسية، يوري سليوسار، كان قد صرح في حديث صحفي أدلى به في أكتوبر الماضي لصحيفة "فيدوموستي" بأن طائرة "إم – إس – 21" تحقق كل شهر 40 رحلة فضائية اختبارية بغية الحصول على ترخيص الطيران.

وتشارك في الاختبارات 4 نماذج تجريبية للطائرة ونموذج اختباري من "إم إس – 21" المزودة بمحركات روسية. وقال إن الطائرة الأخيرة قد حققت 700 تحليق اختباري و ويكفي لها أن تقوم بـ50 رحلة جوية لتحصل على ترخيص الطيران الرسمي.

المصدر: فيدوموستي