سلاح البحرية الهندي يحصل على سفينة صاروخية متطورة

ذكر موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية في الجيش الهندي تسلم سفينة قتالية جديدة.

وجاء في مقال نشره الموقع "شهد حوض بناء السفن التابع لـ Mazagon Dock Shipbuilders Limited في مومباي مؤخرا احتفالية رسمية خصصت لتسليم الجيش الهندي سفينة قتالية هي أول سفينة تطور في إطار المشروع P15B".

وكانت شركة Mazagon Dock Limited قد بدأت بتطوير السفينة عام 2013، وأنزلتها إلى المياه أول مرة في أبريل 2015، أما الاختبارات الحكومية على السفينة فكانت قد بدأت العام الماضي.

ويبلغ طول هذه السفينة 163 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 7500 طن، كما يمكنها الإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع 4000 ميل بحري في كل مهمة.

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وجهزت هذه السفينة برادارات EL/M-2248 MF-STARمتعددة الأطياف، وأجهزة سونار من نوع BEL HUMSA-NG، كما سلحت بمدافع Mk.45 من عيار 127 ملم، ومدافع من عيار 76 ملم، وصواريخ Barak-8 المضادة للأهداف الجوية، وصواريخ "براموس" المضادة للسفن، ومنصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا