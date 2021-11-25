إسبانيا تطور سفينة جديدة لإنقاذ الغواصات

ذكر موقع Armstrade المتخصص بالشؤون العسكرية أن إسبانيا تخطط لتطوير سفينة جديدة ستستخدمها في عمليات إنقاذ الغواصات والسفن.

وتبعا للموقع فإن وزارة الدفاع الإسبانية وقعت عقدا مع شركة Navantia لتطوير سفينة إنقاذ بحري جديدة من نوع BAM-IS، ومن المفترض أن يتم تطوير السفينة في أحد أحواض بناء السفن التابعة للشركة المذكورة في بويرتو ريال.

وأشار الموقع إلى أن العقد الذي بلغت قيمته 166.46 مليون يورو ينص على تطوير السفينة مع المعدات الخاصة بها لتسلم لوزارة الدفاع الإسبانية خلال 3 أعوام تقريبا.

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وستأتي السفينة الجديدة بطول 85 مترا تقريبا، وبعرض 18 م، ومعدل إزاحتها للمياه سيعادل 5000 طن، كما ستكون قادرة على نقل طاقم مكون من 48 شخصا إضافة إلى 36 شخصا إضافيا، وستجهز بغواصات صغيرة موجهة، وروافع قادرة على حمل أوزان ثقيلة.

وتعمل شركة Navantia الإسبانية على العديد من المشاريع لتطوير سفن وغواصات لجيش بلادها، إذ تطور 4 غواصات جديدة فئة S-80، كما تطور مشروع SMART 4000 التي تتميز بقدرات كبيرة على التخفي عن الرادارات.

المصدر: سلاح روسيا