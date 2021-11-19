إسبانيا تختبر أحدث غواصاتها الحربية

ذكر موقع Infodefensa المتخصص بالشؤون العسكرية أن إسبانيا تجري اختبارات على إحدى غواصاتها الحربية الجديدة.

وتبعا للموقع فإن الخبراء في إسبانيا نفذوا مؤخرا أول عملية تشغيل لمحركات غواصة Isaac Peral والتي تعتبر أول غواصة إسبانية تعمل بالديزل والكهرباء من فئة S-80.

وأشارت الخدمة الصحفية لشركة Navantia الإسبانية إلى أن عمليات اختبار الغواصة تجري حاليا في أحد الأحواض المائية التابعة لها كارتاخينا، ومن المفترض أن تخضع Isaac Peral لسلسلة من الفحوصات الفنية قبل أن تكون جاهزة للمرحلة الثانية من الاختبارات.

كما أوضحت الشركة إلى أن الغواصة ستشهد أول عملية شحن لبطارياتها خلال الأشهر القليلة القادمة، وبعدها ستبدأ الاستعدادات لعمليات الاختبارات البحرية.

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وتعتبر Isaac Peral واحدة من أصل 4 غواصات قتالية من فئة S-80 تطور لصالح الجيش الإسباني، وأنزلت هذه الغواصة إلى المياه أول مرة ربيع العام الجاري، ومن المفترض أن تخضع لأول اختبارات للحركة في الربع الأول من العام القادم، وأن تكون جاهزة ليستلمها الجيش الإسباني في فبراير عام 2023.

المصدر: سلاح روسيا