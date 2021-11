كيف ستكون الأرض مختلفة إذا لم يكن الإنسان الحديث موجودا؟

يمكن رؤية بصمة البشرية في جميع أنحاء الكوكب اليوم، من ناطحات السحاب الشاهقة التي تحدد عواصمنا الحديثة إلى الأهرامات والآثار القديمة الأخرى من ماضينا.

ويمثل النشاط البشري أيضا مجالات الزراعة المفتوحة مترامية الأطراف، والطرق التي تربط كل شيء معا. لكن كيف كان سيبدو العالم لو لم يكن البشر موجودين من قبل؟.

يرسم بعض العلماء صورة لبرية نقية ووفرة من الأنواع، من المألوف إلى غير المألوف. وقال تريفور ورثي، عالم الحفريات والأستاذ المساعد في جامعة فليندرز في أستراليا، لـ "لايف ساينس": "أعتقد أنه سيكون مكانا نباتيا أكثر بكثير به ثروة من الحيوانات، ذات حجم كبير منتشرة في جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية".

وقد يعني العالم بدون البشر المعاصرين أيضا أن أقاربنا البشريين المنقرضين، مثل إنسان نياندرتال، سيظلون موجودين. وهم، بلا شك، كانوا سيغيرون المشهد أيضا.

إقرأ المزيد

وشكل البشر العالم على حساب العديد من الأنواع، من طائر الدودو (Raphus cucullatus) إلى النمر التسماني (Thylacinus cynocephalus)، والذي دفعنا إلى الانقراض من خلال أنشطة مثل الصيد وتدمير الموائل.

كما أن معدل الانقراض على الأرض اليوم أكثر من 100 مرة مما كان سيكون بدون البشر، وفقا لأكثر التقديرات تحفظا، ولم يكن أعلى منذ حدث انقراض العصر الطباشيري والباليوجيني (K-Pg) الذي قضى على زهاء 80٪ من أنواع الحيوانات، بما في ذلك الديناصورات غير الطافية، قبل 66 مليون سنة، حسبما ذكرت "لايف ساينس" سابقا.

وبعبارة أخرى، اصطدم البشر بهذا الكوكب مثل كويكب، ولا يزال الغبار يستقر مع استمرار تدهور الحياة البرية.

وقال وورثي: "كان جدي الأكبر قادرا على مشاهدة قطعان من آلاف الببغاوات في المناظر الطبيعية، ورأى جدي أسرابا يبلغ عددها مائة، ورأى والدي القليل وأنا محظوظ إذا تمكنت من رؤية اثنين في الغابات".

ويشير تراجع الطبيعة الذي يقوده الإنسان إلى أن الأرض ستكون مكانا أكثر برية بدوننا، مع وجود بعض العمالقة الضائعة، مثل moas، التي تبرز أكثر من غيرها. وتطورت هذه المجموعة من الطيور التي تشبه النعام، والتي يمتد بعضها إلى 11.8 قدما (3.6 متر) في نيوزيلندا، على مدى ملايين السنين.

وفي غضون 200 عام من وصول البشر إلى أراضي هذه الطيور قبل 750 عاما، اختفت جميع الأنواع التسعة من moa، إلى جانب ما لا يقل عن 25 نوعا من الفقاريات الأخرى، بما في ذلك نسور Haast العملاقة (Hieraaetus moorei) التي اصطادت moa، وفقا لـ وورثي.

وتعد moa العملاقة ونسور Haast أمثلة حديثة على الحيوانات الكبيرة التي يرتبط انقراضها بشكل نهائي بالأنشطة البشرية، مثل الصيد غير المستدام وإدخال الأنواع الغازية في موائل جديدة. إنها أيضا مؤشرات على ما قد تكون عليه علاقتنا بالحيوانات الكبيرة في أي مكان آخر.

ويعد بقاء الحيوانات الكبيرة أمرا بالغ الأهمية للتكهن بوجود أرض بدون بشر، لأن هذه الوحوش لها تأثير كبير على المناظر الطبيعية.

- نظام سيرينغيتي

يعتقد سورين فوربي، كبير المحاضرين في علم الحيوان بجامعة Gothenburg في السويد، أن البشر لعبوا دورا رئيسيا في اختفاء العديد من الثدييات الكبيرة منذ آلاف السنين. وقاد دراسة عام 2015، نُشرت في مجلة Diversity and Distributions، والتي اقترحت أنه بدون البشر، فإن الأرض ستشبه إلى حد كبير نظام سيرينغيتي المعاصر، وهو نظام بيئي أفريقي يعج بالحياة.

وفي هذا السيناريو، ستعيش الحيوانات المنقرضة المشابهة لتلك الموجودة في سيرينغيتي اليوم - بما في ذلك الفيلة ووحيد القرن والأسود - في جميع أنحاء أوروبا. وعلى سبيل المثال، بدلا من الأسود الإفريقية (Panthera leo)، ما يزال هناك أسود الكهوف (Panthera spelaea)، وهو نوع أكبر قليلا عاش في أوروبا حتى حوالي 12000 عام. وفي الوقت نفسه، ستكون الأمريكتان موطنا لأقارب الأفيال والدببة الضخمة، إلى جانب الأنواع الفريدة، وفقا لفوربي.

وقال فوربي: "في عالم خال من البشر، سيكون هناك تنوع أكبر بكثير من الثدييات الكبيرة، وإذا رأيت تنوعا أكبر من الثدييات الكبيرة، فإنك تميل إلى رؤية موطن أكثر انفتاحا".

إقرأ المزيد

وتحدد الفيلة والحيوانات الكبيرة الأخرى بشكل جيد عند العثور على الطعام، ولن تتحمل عوائق غير ضرورية. وقال فوربي: "إذا كنت كبيرا بما يكفي، فقد يكون من الأسهل أن تطرق شجرة وتناول الأوراق الطازجة فوقها". ولكن أيضا، إذا كان هناك عدد كبير من الثدييات الكبيرة، فهناك ميل إلى أن يكون هناك عدد أقل من النباتات المشجرة في المقام الأول، على حد قوله.

تعرف الحيوانات الكبيرة، مثل الفيلة، باسم الحيوانات الضخمة. وخلال العصر الجليدي الأخير، (منذ 2.6 مليون إلى 11700 سنة)، كان العالم غنيا بالحيوانات الضخمة، لكن معظمها نفق مع انتهاء العصر الجليدي، أو في آلاف السنين منذ ذلك الحين. وعلى سبيل المثال، انقرض حوالي 38 جنسا من الحيوانات الكبيرة في أمريكا الشمالية في نهاية العصر الجليدي الأخير، وفقا لدراسة أجريت عام 2020 ونُشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences. وعلى مدار القرن الماضي، ناقش العلماء ما إذا كانت التغيرات المناخية الطبيعية أو الأنشطة البشرية، مثل الصيد الجائر، هي السبب الرئيسي لتراجع هذه الحيوانات الكبيرة.

وخلصت دراسة نشرت عام 2021 في مجلة Nature، إلى أن تغير المناخ قضى في النهاية على حيوانات الماموث الصوفي (Mammuthus primigenius) وغيرها من الحيوانات الضخمة التي تعيش في القطب الشمالي والتي نجت من نهاية العصر الجليدي.

ومع ذلك، قام البشر بصيد الماموث. ويجادل العلماء الذين يعتقدون أن البشر ربما كانوا العامل الرئيسي في انقراضها، مثل فوربي، بأن الماموث نجا من التغيرات المناخية قبل ظهور البشر ومن المحتمل أن ينجو حتى يومنا هذا لولا الضغط الإضافي الذي فرضه البشر عليها.

ويقوم كريستوفر دوتي، الأستاذ المشارك وعالم البيئة في جامعة شمال أريزونا، بوضع نماذج لكيفية قيام الحيوانات الكبيرة في الماضي والحاضر بنقل البذور والمغذيات من خلال الأكل والتغوط. وتشير أعماله إلى أن نقل عناصر مثل الفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم، وهي عناصر مهمة للحياة، انخفض بنسبة تزيد عن 90٪ من خلال انقراض الحيوانات الكبيرة.

ويفترض دوتي أنه بدون البشر، سيتم توزيع العناصر بشكل متساو عبر المشهد. وهذا يعني تربة أكثر خصوبة، ما يجعل النظم البيئية أكثر إنتاجية.

ويميل البشر إلى تجميع العناصر معا من خلال ممارسات مثل الزراعة وإنشاء مناطق مسيجة، بحيث تصبح هذه المناطق أقل خصوبة بمرور الوقت مقارنة بالأنظمة البرية، وفقا لداوتي. وتعني الخصوبة الأكبر أن النباتات يمكنها تخصيص مواردها نحو المزيد من الفاكهة والزهور، حتى يبدو العالم أكثر حيوية وإطعام المزيد من الحيوانات.

وفي حين أنه من الصعب تحديد كيفية تأثير البشر والحيوانات الضخمة على التغيرات المناخية منذ آلاف السنين مع وجود أدلة محجوبة بمرور الوقت، فمن الأسهل كثيرا الحكم على تأثيرنا على مناخ الأرض اليوم. ومن خلال الاحتباس الحراري، الناجم عن أنشطة مثل حرق الوقود الأحفوري، رفع البشر متوسط ​​درجة الحرارة العالمية بنحو 1.8 درجة فهرنهايت (1 درجة مئوية) منذ بداية القرن العشرين. لذلك، كان من الممكن أن تكون الأرض على الأقل أكثر برودة من دوننا.

وخلصت دراسة نشرت عام 2016 في مجلة Nature إلى أن الاحترار الذي يسببه الإنسان سيؤجل العصر الجليدي القادم بما لا يقل عن 100000 عام. ولم يكن مستحقا لمدة 50000 عام أخرى، على الرغم من ذلك، حتى بدون التأخير البشري، لذلك من غير المحتمل أن تكون الأرض في منتصف عصر جليدي آخر اليوم إذا لم نكن موجودين.

- البشر أمر لا مفر منه

يبدو أن العلماء ليسوا متأكدين من سبب انقراض إنسان نياندرتال منذ حوالي 40 ألف عام، ولكن نظرا للتزاوج مع الإنسان العاقل، فإن أجزاء من حمضهم النووي تتواجد لدى بعضنا. وكانت هناك أسباب متعددة على الأرجح لوفاة إنسان نياندرتال، لكننا مشتبه به رئيسي.

ويعتقد كريس سترينغر، الأستاذ وقائد الأبحاث في الأصول البشرية في متحف التاريخ الطبيعي في لندن، أن التنافس على الموارد كان عاملا في اختفاء إنسان نياندرتال. وقال لـ "لايف ساينس": "لو لم نكن في الجوار، إذا لم نأت إلى أوروبا قبل 45000 أو 50000 سنة، أعتقد أنهم على الأرجح سيبقون هنا".

إقرأ المزيد

ووفقا لسترينغر، كان إنسان نياندرتال يعيش حياة معقدة في أوروبا، على غرار البشر المعاصرين، لكنهم واجهوا صعوبة في التأقلم مع التغيرات المناخية وكان عددهم قليلا نسبيا، مع تنوع جيني منخفض. وهذه أخبار سيئة لأي نوع، لأنها علامة على زواج الأقارب واعتلال الصحة. وقال سترينغر إن إنسان نياندرتال كان على الأرجح "في مأزق بالفعل، وعندما وصل الإنسان الحديث إلى هناك أيضا، أعتقد أن هذا ربما ما دفعهم إلى الحافة".

وما يزال العلماء يتعلمون عن سلالة بشرية واحدة على الأقل عاشت في الوقت نفسه تقريبا مثل البشر المعاصرين والنياندرتال: إنسان دينيسوفان. ويبدو أن هذا النسب أقرب إلى إنسان نياندرتال من البشر المعاصرين في الجينات والمظهر، ولكن يمكن تمييزه عن إنسان نياندرتال بأضراسه الكبيرة جدا.

ومن المحتمل أن البشر تزاوجوا مع دينيسوفان حيث يوجد دليل على الحمض النووي في البشر الحاليين الذين يعيشون في أماكن مثل غينيا الجديدة في أوقيانوسيا - وهو اكتشاف يشير إلى أن دينيسوفان كانوا في جنوب شرق آسيا يتفاعلون مع أسلاف البشر المعاصرين الذين استقروا فيما بعد في الشرق، وفقا لدراسة نشرت عام 2012 في مجلة Science.

وتشير تفاعلات الدينيسوفان هذه، إلى جانب الأدلة الأحفورية، إلى أن لديها نطاقا جغرافيا أكبر من إنسان نياندرتال، يشمل مجموعة متنوعة من البيئات، وبالتالي، يمكن القول، إنها كانت أكثر تكيفا من إنسان نياندرتال. وتشير أدلة الحمض النووي أيضا إلى أن دينيسوفان ربما كان لديهم تنوع جيني أكبر مما كان لدى إنسان نياندرتال، وفقا لسترينغر.

وقال سترينغر: "لا يوجد سبب يمنع إنسان نياندرتال أو إنسان دينيسوفان من فعل ذلك في نهاية المطاف، مع إعطاء الوقت الكافي". وأضاف أنهم ربما تغلبوا على أي قصور فكري محتمل، وهو أمر غير واضح لديهم، من خلال التطور. لذلك ربما لن يبدو العالم مختلفا تماما بعد كل شيء. وبالمثل، يمكن أن يكونوا ارتكبوا الأخطاء نفسها التي ارتكبناها منذ ذلك الحين. لذا، كان من الممكن أن يكون الاحترار العالمي موجودا هنا، ولكن مع إنسان نياندرتال أو دينيسوفان يقودونه، وليس نحن. من يدري؟".

المصدر: لايف ساينس