دراسة: قارات الأرض الأولى مؤرخة بشكل خاطئ طوال هذا الوقت!

نشأت الكراتون، القارات الأولى لكوكب الأرض، من البحار بين 3.3 و3.2 مليار سنة مضت، كما اقترحت دراسة جديدة، أي عدة مئات الملايين من السنين قبل ما كان يعتقد سابقا.

وتظهر النتائج أن Singhbhum كراتون بأكملها (شرق الهند) أصبحت على سطح الأرض منذ حوالي 3.2 إلى 3.3 مليار سنة. وفحص الباحثون الصخور بحثا عن بلورات صغيرة - الزركون - تحتوي على اليورانيوم من أجل تحديد تاريخها.

وبمجرد أن قام الفريق بحساب انهيار اليورانيوم، توصلوا إلى استنتاج مفاده أن الكراتون ظهر "قبل أكثر من 700 مليون سنة مما تتوقعه معظم النماذج".

وقال معدو الورقة البحثية، التي نشرت يوم الإثنين في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، "لا يزال من غير المؤكد متى وكيف ظهرت أولى قارات الأرض - الكراتون - لأول مرة فوق المحيطات".

إقرأ المزيد

وشدد العلماء على أهمية فهم الجدول الزمني والتشكيل الأول للقشرة القارية، "حيث من المحتمل أنها لعبت دورا مهما في تأسيس قابلية الأرض للحياة".

وفحص العلماء الصخور النارية والرسوبية من كراتون. ولاحظ المعد الرئيسي للبحث، الدكتور بريادارشي تشودري من جامعة موناش، أن الصخور يجب أن تكون تشكلت على الأرض بسبب سمات مثل علامات التموج - على غرار أنماط الرياح والأمواج التي تترك على الشواطئ الرملية.

وبعد إنشاء نموذج لمحاكاة الظروف التي شكلت الصخور ودفعتها للخروج من المحيط، ألمح الفريق إلى أن الصهارة الساخنة تحت قشرة الأرض تسببت في زيادة سماكة أجزاء من كراتون. وأصبحت المادة أيضا مليئة بالمواد خفيفة الوزن، مثل الكوارتز، والتي أخرجتها من الماء.

وقال إيليا بيندمان، أستاذ الجيولوجيا في جامعة أوريغون، لـ "لايف ساينس": "لم يكن هناك شك في أن القارات كانت جزئيا تخرج من المياه منذ 3.4 مليار سنة".

كما لوحظت حوادث جغرافية مماثلة في الكراتون في جنوب إفريقيا وأستراليا، والتي قال العلماء إنها تشير إلى ظهور العديد من الكتل الأرضية على الكوكب في هذه الفترة.

المصدر: RT