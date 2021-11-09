اكتشاف "أعمق زلزال على الإطلاق" وقع في طبقة من الأرض كان يعتقد استحالة حدوث هزات فيها

ذكرت دراسة جديدة أن أعمق زلزال اكتشف على الإطلاق، وقع على عمق 467 ميلا (751 كم) تحت اليابان قبل ست سنوات.

وحلل العلماء في جامعة أريزونا البيانات التي جمعتها شبكة مقاييس الزلازل اليابانية في مايو 2015 أثناء زلزال أوغاساوارا.

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وبلغت أكبر هزة في الحدث 7.9 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزها قبالة جزر بونين، والمعروفة أيضا باسم جزر أوغاساوارا.

ولكن سلسلة من الهزات الارتدادية الأقل شدة سجلت في أعماق الوشاح السفلي للأرض، بما في ذلك تلك التي وصلت إلى عمق 467 ميلا، حيث اعتقد العلماء أن الزلازل "غير مرجحة إن لم تكن مستحيلة" هناك.

وتضرب معظم الزلازل في نطاق بضع عشرات من الأميال من سطح الكوكب، في القشرة أو الوشاح العلوي. لكن حدث عام 2015 سجل صدمات في الوشاح السفلي حيث تزداد درجات الحرارة والضغوط بشدة لدرجة أن الصخور يمكن أن تنحني.

وأفادت التقارير الإخبارية التي نشرت في ذلك الوقت، بأن الزلزال وصل إلى عمق 421 ميلا (678 كم)، لكن التقدير الجديد يمتد إلى هذا الحد الأقصى بمقدار 46 ميلا أخرى.

وقال دوغلاس وينز، عالم الزلازل بجامعة واشنطن في سانت لويس، والذي لم يكن جزءا من الدراسة، لـ"ناشيونال جيوغرافيك": "هذا إلى حد بعيد أفضل دليل على وقوع زلزال في الوشاح السفلي".

في المقابل، يقول بعض العلماء إنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث لإثبات أن الزلزال أصاب بالفعل الجزء السفلي من الوشاح، ما يؤكد أنه أعمق زلزال على الإطلاق.

والوشاح السفلي هو الجزء السفلي السائل من وشاح الأرض، طبقته محدودة من الأسفل بنواة وفوقها قشرة.

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ويختلف العمق الدقيق للحدود بين منطقة عباءة الانتقالية والوشاح السفلي حول العالم، لكنه يبلغ في المتوسط ​​410 أميال (660 كم).

ويمكن الشعور بالزلازل العميقة، مثل أوغاساوارا في عام 2015، على مسافة أبعد من الزلازل بالقرب من السطح، لكنها نادرة جدا.

ووفقا لقاعدة بيانات Global Centroid Moment Tensor، من بين 56832 زلزالا متوسط ​​إلى كبير تم تسجيله بين عامي 1976 و2020 ، كان نحو 18% فقط أعمق من 70 كيلومترا (43 ميلا، في الوشاح العلوي).

وحتى أقل من ذلك، بنسبة 4%، ضرب أقل من 300 كيلومتر (186 ميلا)، وهو العمق الذي يشيع استخدامه كحاجز لتحديد "الزلازل العميقة"، كما تشير "ناشيونال جيوغرافيك".

وعلى الرغم من أصلها العميق المثير للإعجاب، إلا أن الزلازل العميقة لا تسبب نفس الدمار مثل الزلازل في القشرة والوشاح العلوي.

ومع ذلك، فإن أصول زلزال 2015 في الوشاح السفلي غامضة.

ومن المعروف أن الزلازل تحدث في مناطق الاندساس، عندما تلتصق صفيحتان تكتونيتان وتنزلقان في اتجاهين متعاكسين فجأة.

وتحدث الزلازل الشديدة عادة فوق خطوط الصدع حيث تلتقي الصفائح التكتونية، لكن الهزات الطفيف يمكن أن تحدث في منتصف هذه الصفائح.

ويعتقد أن الزلازل العميقة تضرب بالقرب من مناطق الاندساس الحديثة أو القديمة التي وصلت إلى أعماق قصوى.

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وتشير "ناشيونال جيوغرافيك" إلى أن الزلازل في المنطقة الانتقالية (جزء من الوشاح الأرضي) يمكن أن تحدث عن طريق التغييرات في الزبرجد الزيتوني، وهو معدن مكون للصخور.

وفي منطقة انتقال الوشاح، لم تعد البنية البلورية للزبرجد الزيتوني مستقرة، ما يخلق نقاط ضعف في الصخر حيث يمكن أن تتشوه بسرعة، ما يتسبب في حدوث زلازل عميقة.

ولكن حتى في الأسفل، في الوشاح السفلي، يبدأ معدن آخر، وهو البريدجمانيت، في السيطرة على التكوين، ما يعني أنه يجب أن يكون هناك بعض التفسيرات الأخرى لمحفزات الزلزال.

ويقترح العلماء احتمالا واحدا: حدثت الهزات الارتدادية الصغيرة التي أعقبت الزلزال الرئيسي الذي بلغت قوته 7.9 درجة، بالقرب من قاعدة صفيحة ممزقة من قاع المحيط الهادئ المنحدر الذي اخترق الجزء العلوي من الوشاح السفلي.

ويعتقد الفريق أن الزلزال الكبير قد يكون تسبب في استقرار جزء من الصفيحة الممزقة "بشكل طفيف جدا"، والذي بدوره قد يكون تسبب في تركيز الضغوط في قاعدة الصفيحة أثناء سقوطه في الوشاح السفلي.

المصدر: ديلي ميل