ما الذي يسبب الزلازل وأين وقع أقواها عبر التاريخ البشري؟

إلى جانب تسونامي والانفجارات البركانية، فإن الزلازل تعد واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية ترويعا وتدميرا في العالم.

وعندما تحدث، يمكن للزلازل أن تدمر مدنا بأكملها، وتعيد تشكيل التضاريس السطحية، ناهيك عن الخسائر في الأرواح البشرية.

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ولكن كيف تحدث الزلازل ومتى تم تسجيل أقواها على الإطلاق؟

ما الذي يسبب الزلازل؟

تتكون قشرة الأرض من قطع مختلفة تعرف باسم الصفائح التكتونية. وتتلاءم هذه الصفائح مع بعضها البعض مثل منشار المنحنيات، وتتحرك باستمرار بمعدل بضعة سنتيمترات في السنة، في اتجاهات مختلفة وبسرعات مختلفة.

ومن الشائع أن تنزلق الصفائح فوق بعضها البعض، وتصطدم ببعضها البعض وتبتعد عن بعضها البعض.

وبينما تستمر الصفائح في التحرك في اتجاهات مختلفة على مدى فترات طويلة من الزمن، يؤدي الاحتكاك إلى تراكم الطاقة.

وفي النهاية يصبح الأمر عظيما بحيث يتم إطلاق الطاقة، ما يؤدي إلى حدوث موجة صدمة، وهي الزلزال.

وإذا كان الزلزال يقع تحت المحيط، فيمكنه إنشاء سلسلة من الموجات الضخمة، تسمى تسونامي.

وتحدث الزلازل في جميع أنحاء العالم كل يوم مع كون بعضها صغير جدا، ولا يمكن اكتشافها إلا باستخدام معدات متخصصة.

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ويمكن للزلازل الأخرى أن تكون قوية بما يكفي لإلحاق الضرر بالبلدات والمدن وتدميرها.

ويقاس حجم مثل هذه الزلازل بمقياس ريختر.

ما هي أقوى الزلازل على الإطلاق؟

تصنف الزلازل إلى 4 أنواع، وهي : الزلازل التكتونية، والزلازل البركانية، والزلازل الانهيارية، والزلازل الانفجارية.

وتقاس قوة الزلازل بشكل واسع على مقياس رختر والتي يبلغ أقساها 10 درجات (والتي لم تسجل بعد).

ووفقا للخبراء فإن هناك5 زلازل هائلة ضربت العالم، وهي:

5. كامتشاتكا، زلزال روسيا (1952)

في 4 نوفمبر 1952، في الساعة 16:58 بتوقيت غرينتش ضرب زلزال ضخم قبالة ساحل شبه جزيرة كامتشاتكا، في أقصى شرق روسيا.

وبقياس 9.0 على مقياس ريختر، أنتج تسونامي كبير مدمر على نطاق المحيط الهادئ مع أمواج تصل إلى 15 مترا، ما تسبب في أضرار جسيمة لشبه جزيرة كامتشاتكا وجزر كوريل.

وخلّف الزلزال ما يقارب 10 آلاف -15 ألف قتيل.

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4 - زلزال توهوكو (2011)

في 11 مارس 2011، في الساعة 14:46 بتوقيت غرينتش، وقع زلزال هائل تحت البحر قبالة سواحل اليابان.

وتسبب هذا الزلزال بقياس 9.1 في حدوث تسونامي، ما أدى إلى إنتاج موجات يصل ارتفاعها إلى 40.5 مترا.

وانتقلت الأمواج إلى الداخل لمسافة تصل إلى 6 أميال وتسببت في أضرار هيكلية واسعة النطاق وشديدة في شمال شرق اليابان.

وفي 10 مارس 2015، أُعلن أن الخسائر المؤكدة سجلت 15894 حالة وفاة و6152 جريحا وهنا 2562 شخصا في عداد المفقودين.

3 - زلزال سومطرة (2004)

في "يوم الصناديق" (احتفال ينعقد في اليوم التالي لعيد الميلاد، في 26 ديسمبر) عام 2004، حدثت واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية فتكا في التاريخ الحديث.

وضرب زلزال سومطرة عام 2004، المعروف أيضا باسم زلزال المحيط الهندي عام 2004، قبالة الساحل الغربي لسومطرة بإندونيسيا.

وأوجد أكبر طول صدع لأي زلزال مسجل، وامتد لمسافة 1500 كيلومتر، وكان أطول فترة صدع لوحظ على الإطلاق، ما بين 8.3 و10 دقائق، وأنتج تسونامي بموجات بارتفاع 30 مترا.

وتسبب في اهتزاز الكوكب بأكمله بقدر 1 سم وتسبب في وفاة ربع مليون شخص.

2 - زلزال ألاسكا العظيم (1964)

وقع زلزال ألاسكا العظيم عام 1964، المعروف أيضا باسم زلزال الجمعة العظيمة، في الساعة 01:36 بتوقيت غرينتش، يوم الجمعة العظيمة، 27 مارس، في منطقة برنس ويليام ساوند في ألاسكا.

واستمر الزلزال نحو 4.5 دقيقة وهو أقوى زلزال مسجل في تاريخ الولايات المتحدة. وتسبب الزلزال بقياس 9.2، في حدوث موجات تسونامي في ألاسكا وأوريغون وكاليفورنيا.

ويُعتقد أن 139 شخصا لقوا حتفهم، بينهم 15 نتيجة الزلزال نفسه.

1 - زلزال فالديفيا (1960)

يُعرف أيضا باسم زلزال تشيلي العظيم، وكان أقوى زلزال يقع تسجيله على الإطلاق بلغت قوته 9.5 درجة على مقياس ريختر.

ووقع الزلزال في 22 مايو، الساعة 19:11 بتوقيت غرينتش، على بعد نحو 100 ميل من ساحل تشيلي، بالتوازي مع مدينة فالديفيا.

واستغرق نحو 10 دقائق وتسبب في حدوث تسونامي هائل بلغ ارتفاعه 25 مترا.

ويقدر العدد الإجمالي للقتلى من الزلزال وأمواج تسونامي اللاحقة ما بين 1000 - 6000، مع إصابة حوالي 3000 شخص.

المصدر: ذي صن