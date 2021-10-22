الصين تستخدم مقاتلات ميغ - 19" كطائرات مسيّرة

بدأ الجيش الصيني بإدخال تعديلات في تصميم المقاتلات القديمة Shenyang J-6 لتتحول إلى طائرات مسيرة.

أفادت بذلك صحيفة Defense News قائلة إن تلك المقاتلات، بصفتها نسخا من مقاتلات "ميغ – 19" سوفيتية الصنع، كانت على مدى عشرات الأعوام تشكل أساسا لسلاح الجو الصيني.

إقرأ المزيد

وبدأ إنتاجها في الصين مطلع ستينيات القرن الماضي واستمرت عملية إنتاجهاخلال ربع قرن في مصنع مدينة شينيانغ الذي أنتج 4000 طائرة خدمت في سلاح الجو وقوات الدفاع الجوي الصيني، وإَضافة إلى ذلك تم تصديرها إلى كل من فيتنام ومصر والعراق وباكستان وغيرها من البلدان حيث شاركت في نزاعات عسكرية مختلفة.

ويبلغ وزن المقاتلة عند الإقلاع 8832 كلغ، سرعتها 1700 كلم/ساعة، مدى عملها 685 كلم. وتضم أسلحتها 3 مدافع عيار 30 ملم، بصفتها نسخة من مدفع НР – 30 سوفيتي الصنع. وهناك إمكانية لأن تركب فيها صواريخ غير موجهة لضرب الأهداف البرية وكذلك قنابل جوية.

وقد خرجت مقاتلات Shenyang J-6 عام 2010 من حوزة الجيش الصيني الذي قررت قيادته استخدامها الآن لأغراض أخرى، وعلى سبيل المثال لإسكات منظومات الدفاع الجوي. ومن غير المستبعد استخدامها كذلك بمثابة أهداف تدريبية مسيرة يتدرب الطيارون أو أفراد أطقم الدفاع الجوي الصينيون على ضربها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا