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مقاتل روسي يسحق البطل الإيراني حسن يوسفي (فيديو)   

الرياضة

مقاتل روسي يسحق البطل الإيراني حسن يوسفي (فيديو)   
youtube/FIGHT NIGHTS GLOBAL TV
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انتزع المقاتل الروسي فاغاب فاغابوف حزام بطل "AMC Fight Nights" للفنون القتالية المختلطة، للوزن الثقيل (ما دون 92.9 كغم) من الإيراني حسن يوسفي بفوزه عليه بالضربة القاضية.

وأسقط الروسي خصمه بلكمة قوية في الوجه في بداية الجولة الثالثة من النزال الذي جمعهما مساء السبت، في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود، وذلك ضمن أمسية "105 AMC Fight Nights" للفنون القتالية المختلطة.

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وحقق فاغاب فاغابوف (35 عاما) انتصاره الـ28 خلال مسيرته الاحترافية، حتى الآن، مقابل هزيمة واحدة، وتعادل واحد.

بينما مني حسن يوسفي (28 عاما) بالهزيمة الرابعة خلال مسيرته الاحترافية، حتى الآن، مقابل 8 انتصارات.

المصدر: وكالات 

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