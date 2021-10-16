مورينيو يقدم أجمل هدية لكونور ماكغريغور

أهدى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، قميص "الذئاب"، للإيرلندي كونور ماكغريغور، البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة، خلال مأدبة عشاء معه.

ودعا ماكغريغور عددا من الأصدقاء المقربين، لمأدبة عشاء في العاصمة روما، وكان مورينيو من بين ضيوف الشرف.

وكتب كونور عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "احترام هذا الرجل الأسطورة" وذلك تعليقا على إحدى الصور التي نشرها عبر خاصية "ستوري" وهو يتناول العشاء مع مورينيو ويضيفه الويسكي من العلامة المسجلة باسم الإيرلندي.

instagram/thenotoriousmma

وبدوره كتب مورينيو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" أيضا: "نعم ، هذا هو! نعم، كونور ماكغريغور العظيم موجود في روما الآن. كان من الرائع مقابلته وتبادل بعض القصص معه، وتقديم أجمل قميص في المدينة له، قميص روما. لا يمكن رفض كونور، لذا كان علي تذوق الويسكي. أسطورة".

يذكر أن جوزيه مورينيو تولى مهمة تدريب نادي روما لكرة القدم في عام 2021.

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بينما يتعافى كونور ماكغريغور بعد كسر في ساقه اليسرى في الثواني الأخيرة من زمن الجولة الأولى لنزاله "الثأري" الثالث، أمام داستن بوارييه، الذي جمعهما يوم الأحد 11 يونيو 2021، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، وذلك ضمن بطولة "264 UFC" للفنون القتالية المختلطة، ولم يتمكن الإيرلندي الوقوف على قدمه بعد الإصابة، ليعلن الحكم هزيمته بالضربة الفنية القاضية.

المصدر: وكالات