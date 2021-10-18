بريطانيا تحدّث إحدى أهم غواصاتها النووية

ذكر موقع Jane's المتخصص بالشؤون العسكرية أن بريطانيا ماضية في إصلاح وتحديث إحدى أهم غواصاتها النووية.

ونقل الموقع عن مصدر في الأسطول الحربي البريطاني قوله "إن غواصة Vanguard التي تنتمي إلى الفئة التي تحمل نفس الاسم قد تستغرق مدة أطول مما كان مخططا له لعملية إصلاحها وتحديثها، وكلفة التحديث تجاوزت الكلفة التي كانت موضوعة ضمن الخطط المسبقة".

وتبعا للمصدر فإن "الغواصة المذكورة من المفترض أن تعود للخدمة لصالح الأسطول البريطاني عام 2022، وبعد تشغيلها ستتوجه إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة لاختبار صواريخ ترايدينت الباليستية".

وكانت بريطانيا قد بدأت بإصلاح وتحديث هذه الغواصة عام 2015، وكان من المفترض أن تستمر عمليات التحديث 3 سنوات، لكن عودتها إلى الخدمة تعثرت عدة مرات لأسباب تقنية ومادية.

إقرأ المزيد

وتعتبر هذه الغواصة واحدة من أصل 4 غواصات نووية من فئة Vanguard طورتها بريطانيا لتحل محل غواصات Resolution في أسطولها الحربي.

ويبلغ طول كل غواصة من هذه الغواصات 149.9 م، وعرضها 12.8 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 15900 طن، كما يمكنها الحركة بسرعة 25 عقدة بحرية تحت الماء، وحمل طاقم مكون من 134 شخصا، والغوص لأعماق تصل إلى 400 م تحت سطح الماء.

المصدر: سلاح روسيا