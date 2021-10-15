اليابان تعزز قدرات أسطولها البحري بغواصة "الحوت الأبيض"

أعلن موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن اليابان ستبدأ اختبارات على غواصة جديدة طورتها لصالح سلاح البحرية في جيشها.

وأشار الموقع إلى إن حوض بناء السفن التابع لشركة Kawasaki Heavy Industries اليابانية شهد في 14 أكتوبر الجاري احتفالية خصصت لإنزال غواصة جديدة من فئة Taigei إلى المياه.

وتبعا للموقع فإن الغواصة التي أطلق عليها اسم "الحوت الأبيض" تنتمي لفئة غواصات Taigei الجديدة المعدلة، وأن اليابان تخطط لتزويد سلاح بحريتها بسبع غواصات من هذا النوع، إذ أنزلت أولى هذه الغواصات إلى المياه عام 2018، ويفترض أن تدخل الخدمة لصالح الجيش الياباني عام 2022.

وأهم ما يميز الجيل الجديد من الغواصات اليابانية عن غواصات Taigei السابقة هو حصولها على محركات جديدة تعمل بالديزل والكهرباء وبطاريات ليثيوم أيون متطورة كتلك التي تسخدم في غواصات Soryu الحديثة.

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ويبلغ طول كل غواصة من غواصات Taigei الجديدة 84 مترا، وعرضها 9.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3000 طن، ويمكنها نقل طاقم مكون من 70 شخصا، وما تزال بقية الخصائص التقنية والقتالية لهذه الغواصات غير معلنة بشكل رسمي حتى الآن.

المصدر: سلاح روسيا